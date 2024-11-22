Откуда выпал «Орешник» у Путина — версия Коваленко
За все те годы, что я слежу за российским ВПК, ни разу ничего не слышал, что называлось бы «Орешник»… А теперь на арену выходит главный шизофреник всея россии и заявляет про некий гиперзвуковой «Орешник». Нет-нет-нет, это не была никакая МБР – это был обычный, конвенционный «Орешник». Похоже, после совершенного и понимания, что сделал и какие могут быть последствия… у кое-кого в Кремле пятая точка сузилась до размеров ушка иголки и из нее тут же выпал «Орешник». Ждем с нетерпением, когда эту чудо-ракету нам покажут, дабы сделать соответствующие выводы и не только. Ее же ведь покажут, правда?
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: баллистическая ракета, война, коваленко, Путин;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 09:12;
Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За все те годы, что я слежу за российским ВПК, ни разу ничего не слышал, что называлось бы «Орешник»… А…".