Звідки випав “Орешник” у Путіна – версія Коваленка

За всі ті роки, що я стежу за російським ВПК, жодного разу нічого не чув, що називалося б “Орешник”… А тепер на арену виходить головний шизофренік всієї росії та заявляє про якийсь гіперзвуковий “Орешник”. Ні-ні-ні, це була ніяка не МБР – це був звичайний, конвенційний “Орешник”. Схоже, після зробленого та розуміння, що зробив і які можуть бути наслідки… у декого в Кремлі п’ята точка звузилася до розмірів вушка голки та з неї одразу випав “Орешник”. Чекаємо з нетерпінням, коли цю чудо-ракету нам покажуть, щоб зробити відповідні висновки та не лише. Адже її покажуть, правда?