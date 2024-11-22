Звідки випав “Орешник” у Путіна – версія Коваленка
За всі ті роки, що я стежу за російським ВПК, жодного разу нічого не чув, що називалося б “Орешник”… А тепер на арену виходить головний шизофренік всієї росії та заявляє про якийсь гіперзвуковий “Орешник”. Ні-ні-ні, це була ніяка не МБР – це був звичайний, конвенційний “Орешник”. Схоже, після зробленого та розуміння, що зробив і які можуть бути наслідки… у декого в Кремлі п’ята точка звузилася до розмірів вушка голки та з неї одразу випав “Орешник”. Чекаємо з нетерпінням, коли цю чудо-ракету нам покажуть, щоб зробити відповідні висновки та не лише. Адже її покажуть, правда?
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: баллистическая ракета, війна, коваленко, путін;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 09:12;
Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "За всі ті роки, що я стежу за російським ВПК, жодного разу нічого не чув, що називалося б “Орешник”… А…".