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«Орешник» больше напоминает стратегическое ИПСО — Машовец

Мир 10:03   22.11.2024
Константин Машовец
военный обозреватель
«Орешник» больше напоминает стратегическое ИПСО — Машовец Фото: facebook Константина Машовца

Вся эта история с пуском МБР, которую пуйло в очередной порции своего «бреда» назвал «Орешник», больше напоминает стратегическое ИПСО, чем демонстрацию его реальных намерений. Причем, кремль явно базирует свои «неадекватные» действия на двух желаниях. Продемонстрировать неготовность и нежелание «коллективного Запада» как-то реагировать в ситуации, когда реакция от него… должна быть. Доказывание своим союзникам (от Китая, до Ирана) того факта, что на Западе уже давно руководят… «плюшевые придурки», которые шантажируются «на раз-два», даже простой имитацией угрозы ядерной войны.

Автор: Константин Машовец, военный обозреватель
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 10:03;

  • Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вся эта история с пуском МБР, которую пуйло в очередной порции своего «бреда» назвал «Орешник», больше напоминает стратегическое ИПСО, чем…".