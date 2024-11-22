«Орешник» больше напоминает стратегическое ИПСО — Машовец
Фото: facebook Константина Машовца
Вся эта история с пуском МБР, которую пуйло в очередной порции своего «бреда» назвал «Орешник», больше напоминает стратегическое ИПСО, чем демонстрацию его реальных намерений. Причем, кремль явно базирует свои «неадекватные» действия на двух желаниях. Продемонстрировать неготовность и нежелание «коллективного Запада» как-то реагировать в ситуации, когда реакция от него… должна быть. Доказывание своим союзникам (от Китая, до Ирана) того факта, что на Западе уже давно руководят… «плюшевые придурки», которые шантажируются «на раз-два», даже простой имитацией угрозы ядерной войны.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: баллистическая ракета, Машовець, Путин;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 10:03;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вся эта история с пуском МБР, которую пуйло в очередной порции своего «бреда» назвал «Орешник», больше напоминает стратегическое ИПСО, чем…".