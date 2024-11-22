«Орешник» больше напоминает стратегическое ИПСО — Машовец

Вся эта история с пуском МБР, которую пуйло в очередной порции своего «бреда» назвал «Орешник», больше напоминает стратегическое ИПСО, чем демонстрацию его реальных намерений. Причем, кремль явно базирует свои «неадекватные» действия на двух желаниях. Продемонстрировать неготовность и нежелание «коллективного Запада» как-то реагировать в ситуации, когда реакция от него… должна быть. Доказывание своим союзникам (от Китая, до Ирана) того факта, что на Западе уже давно руководят… «плюшевые придурки», которые шантажируются «на раз-два», даже простой имитацией угрозы ядерной войны.