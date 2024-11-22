“Орешник” більше нагадує стратегічне ІПСО – Машовець

Уся ця історія із пуском МБР, яку пуйло у черговій порції свого “брЄда” назвав “Орешник”, більше нагадує стратегічне ІПСО ніж демонстрацію його реальних намірів… Причому, кремль явно базує свої “неадекватні” дії на двох бажаннях. Продемонструвати неготовність та небажання “колективного Заходу” якось реагувати в ситуації, коли реакція від нього… повинна бути. Доведення своїм союзникам (від Китаю, до Ірану) того факту, що на Заході вже давно керують… “плюшевые придурки”, які шантажуються “на раз-два”, навіть, простою імітацією загрози ядерної війни.