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Как придумали название ракеты «Орешник» — версия

Мир 09:00   22.11.2024
Татьяна Попова
журналист
Как придумали название ракеты «Орешник» — версия Скриншот
Представляете как они придумывали на ходу название «Орешник»? Он же не мог сказать, что это переделанный «Циркон» или «Рубеж». Вспомнил опять мультфильм. В этот раз наконец-то не про Маугли. «Он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новою метлой». И вуаля, — из ниоткуда появляется новая ракета — «Орешник».
Автор: Татьяна Попова, журналист
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 09:00;

  • Корреспондент Татьяна Попова, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представляете как они придумывали на ходу название «Орешник»? Он же не мог сказать, что это переделанный «Циркон» или «Рубеж». Вспомнил…".