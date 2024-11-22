Как придумали название ракеты «Орешник» — версия
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Представляете как они придумывали на ходу название «Орешник»? Он же не мог сказать, что это переделанный «Циркон» или «Рубеж». Вспомнил опять мультфильм. В этот раз наконец-то не про Маугли. «Он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новою метлой». И вуаля, — из ниоткуда появляется новая ракета — «Орешник».
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: баллистическая ракета, Путин;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 09:00;
Корреспондент Татьяна Попова, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представляете как они придумывали на ходу название «Орешник»? Он же не мог сказать, что это переделанный «Циркон» или «Рубеж». Вспомнил…".