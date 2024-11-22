Як вигадали назву ракети “Орешник” – версія

Уявляєте як вони вигадували на ходу назву “Орешник”? Він же не міг сказати, що це перероблений “Циркон” чи “Рубіж”. Згадав знову мультфільм. На цей раз нарешті не про Мауглі. “ Он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новою метлой “. І вуаля, – з нізвідки з’являється нова ракета – “Орешник”.