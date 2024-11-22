Як вигадали назву ракети “Орешник” – версія
Уявляєте як вони вигадували на ходу назву “Орешник”? Він же не міг сказати, що це перероблений “Циркон” чи “Рубіж”. Згадав знову мультфільм. На цей раз нарешті не про Мауглі. “Он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новою метлой“. І вуаля, – з нізвідки з’являється нова ракета – “Орешник”.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: баллистическая ракета, путін;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 09:00;
Кореспондент Тетяна Попова, журналістка у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уявляєте як вони вигадували на ходу назву “Орешник”? Він же не міг сказати, що це перероблений “Циркон” чи “Рубіж”. Згадав…".