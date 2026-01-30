Балістична ракета пошкодила склади американської компанії на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський повідомив про застосування ворогом балістичної ракети на Харківщині.

«Пошкоджено склади звичайного цивільного виробництва, і це американська компанія», – підкреслив президент.

Влучання сталося у складську будівлю тютюнової фабрики «Філіп Морріс Україна», яка наразі не працює, повідомила «Суспільному» керівниця з комунікацій компанії Вікторія Ілінська.

«Весь черговий персонал знаходився в укритті. Компанія перебуває в постійному контакті з екстреними службами та надає необхідне сприяння. Компанія продовжує виконувати свої зобов’язання перед державним бюджетом, партнерами та споживачами», – зазначили у компанії.

Там нагадали, що фабрика залишається призупиненою з 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, вибух у деяких районах Харкова чули після 05:00. Вранці у традиційному зведенні голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у селищі Докучаєвське пошкоджене цивільне підприємство. У ГУ ДСНС в Харківській області зазначили, що внаслідок ракетного удару по складській будівлі підприємства у передмісті Харкова виникла масштабна пожежа площею понад 5000 кв. м.