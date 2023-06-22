Тютюнова фабрика Філіп Морріс переїздить із Харкова на Львівщину

Фабрика буде у Львівській області, і в регіоні створять понад 250 робочих місць, повідомила компанія.

Philip Morris International інвестує понад 30 млн доларів у запуск нового виробництва у Львівській області. Це дозволить компанії повністю задовольнити внутрішній попит, створити сотні нових робочих місць і підтримати економічне зростання України сьогодні та у майбутньому.

Підготовчі роботи щодо майбутньої фабрики почнуться в липні 2023 року. Компанія очікує, що виробництво буде запущено у 1 кварталі 2024 року. На новій фабриці працюватиме понад 250 людей, переважно на виробництві. Працевлаштування першочергово запропонують працівникам харківського підприємства Філіп Морріс.

Максим Барабаш, генеральний директор Філіп Морріс Україна, сказав: «Відкриваючи це нове підприємство, ми ще раз демонструємо нашу підтримку України. Ця інвестиція втілює нашу відданість як довгострокового економічного партнера країни. Нове виробництво на локації, яка була запропонована UkraineInvest, створить робочі місця, задовольнить попит українського ринку якісною продукцією та підтримає українську економіку у важкий для країни час. Ми не чекаємо кінця війни – ми інвестуємо зараз».

Філіп Морріс Україна (ФМУ) працює на українському ринку з 1994 р. і за цей час інвестувала в економіку України понад 700 млн доларів. У 2022 р. ФМУ сплатила в Україні 25,3 млрд грн податків.

З початку повномасштабної війни в Україні компанія забезпечила стале постачання своєї продукції в Україну завдяки імпорту з 8 фабрик PMI та тимчасовому партнерству з іншим виробником в Україні. ФМУ продовжує виплачувати зарплати та, за необхідності, допомагає з орендою житла всім працівникам та членам їхніх родин, яких було переміщено в інші регіони України або за кордон.