Live
  • Середа 03.05.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.11
    • 🟢

Сотня підприємств Харкова працює на західній Україні, повернулися – чотири

Економіка 22:04   03.05.2023
Олена Нагорна
Сотня підприємств Харкова працює на західній Україні, повернулися – чотири

210 суб’єктів господарювання Харкова – 143 юридичні особи та 67 фізичних осіб-підприємців – повністю або частково перемістили потужності в інші регіони України в межах програми релокації підприємств.

Про це повідомляють у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради з посиланням на дані Мінекономіки.

Зокрема, там зазначили, що станом на 25 квітня заявки на участь в державній програмі подали 387 суб’єктів господарювання Харкова, з них 271 юридична особа та 116 фізичних осіб-підприємців.

За даними міністерства, 102 суб’єкти господарювання вже відновили роботу на нових локаціях, 13 – запропонували локацію для переїзду, 17 – знаходяться на стадії переїзду та два – здійснюють транспортування самостійно. Крім того, 128 підприємств відмовилися від запропонованих локацій та чотири вже повернулися в Харків (підприємства легкої промисловості та металообробки, галузі стоматології).

Найбільше підприємств перемістилося до Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Читайте також: Створення внутрішнього офшору на Харківщині: бізнес звернувся до Мінекономіки

Довідка. Програму релокації підприємств уряд реалізує з середини березня 2022 року з метою зберегти стійкість економіки України шляхом переміщення підприємств із територій, що наближені або перебувають у зоні бойових дій, до безпечніших регіонів західної України. Програма передбачає державну допомогу в підборі площ для розміщення виробництва; перевезенні та розселенні персоналу; доборі працівників у місцях дислокації після переїзду.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

19:17
Поліція показала, який вигляд має трактор, що підірвався на міні на Ізюмщині
18:44
Гратиме вистави на вулиці. Харківський театр ляльок відреагував на заборону
18:27
17 населених пунктів Харківщини були під обстрілами ворога за добу – Генштаб
17:09
У Харкові двоє хлопців знайшли патрони і гралися ними на вулиці
16:44
Харківський альпініст Валентин Сипавін знову підкорює Еверест (фото)

  • Категорії: Економіка, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Сотня підприємств Харкова працює на західній Україні, повернулися – чотири»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 22:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "210 суб’єктів господарювання Харкова – 143 юридичні особи та 67 фізичних осіб-підприємців – повністю або частково перемістили потужності в інші регіони України в межах програми релокації підприємств.".