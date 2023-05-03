Сотня підприємств Харкова працює на західній Україні, повернулися – чотири
210 суб’єктів господарювання Харкова – 143 юридичні особи та 67 фізичних осіб-підприємців – повністю або частково перемістили потужності в інші регіони України в межах програми релокації підприємств.
Про це повідомляють у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради з посиланням на дані Мінекономіки.
Зокрема, там зазначили, що станом на 25 квітня заявки на участь в державній програмі подали 387 суб’єктів господарювання Харкова, з них 271 юридична особа та 116 фізичних осіб-підприємців.
За даними міністерства, 102 суб’єкти господарювання вже відновили роботу на нових локаціях, 13 – запропонували локацію для переїзду, 17 – знаходяться на стадії переїзду та два – здійснюють транспортування самостійно. Крім того, 128 підприємств відмовилися від запропонованих локацій та чотири вже повернулися в Харків (підприємства легкої промисловості та металообробки, галузі стоматології).
Найбільше підприємств перемістилося до Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернівецької областей.
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Довідка. Програму релокації підприємств уряд реалізує з середини березня 2022 року з метою зберегти стійкість економіки України шляхом переміщення підприємств із територій, що наближені або перебувають у зоні бойових дій, до безпечніших регіонів західної України. Програма передбачає державну допомогу в підборі площ для розміщення виробництва; перевезенні та розселенні персоналу; доборі працівників у місцях дислокації після переїзду.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 22:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "210 суб’єктів господарювання Харкова – 143 юридичні особи та 67 фізичних осіб-підприємців – повністю або частково перемістили потужності в інші регіони України в межах програми релокації підприємств.".