Сотня підприємств Харкова працює на західній Україні, повернулися – чотири

210 суб’єктів господарювання Харкова – 143 юридичні особи та 67 фізичних осіб-підприємців – повністю або частково перемістили потужності в інші регіони України в межах програми релокації підприємств.

Про це повідомляють у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради з посиланням на дані Мінекономіки.

Зокрема, там зазначили, що станом на 25 квітня заявки на участь в державній програмі подали 387 суб’єктів господарювання Харкова, з них 271 юридична особа та 116 фізичних осіб-підприємців.

За даними міністерства, 102 суб’єкти господарювання вже відновили роботу на нових локаціях, 13 – запропонували локацію для переїзду, 17 – знаходяться на стадії переїзду та два – здійснюють транспортування самостійно. Крім того, 128 підприємств відмовилися від запропонованих локацій та чотири вже повернулися в Харків (підприємства легкої промисловості та металообробки, галузі стоматології).

Найбільше підприємств перемістилося до Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Довідка. Програму релокації підприємств уряд реалізує з середини березня 2022 року з метою зберегти стійкість економіки України шляхом переміщення підприємств із територій, що наближені або перебувають у зоні бойових дій, до безпечніших регіонів західної України. Програма передбачає державну допомогу в підборі площ для розміщення виробництва; перевезенні та розселенні персоналу; доборі працівників у місцях дислокації після переїзду.