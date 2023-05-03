Сотня предприятий Харькова работает на западной Украине, вернулись — четыре
210 субъектов хозяйствования Харькова — 143 юридических лица и 67 физических лиц-предпринимателей — полностью или частично переместили мощности в другие регионы Украины в рамках программы релокации предприятий.
Об этом сообщают в департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета со ссылкой на данные Минэкономики.
В частности, там отметили, что по состоянию на 25 апреля заявки на участие в госпрограмме подали 387 субъектов хозяйствования Харькова, из них 271 юридическое лицо и 116 физических лиц-предпринимателей.
По данным министерства, 102 субъекта хозяйствования уже возобновили работу на новых локациях, 13 — предложили локацию для переезда, 17 — находятся на стадии переезда и два — осуществляют транспортировку самостоятельно. Кроме того, 128 предприятий отказались от предложенных локаций и четыре уже вернулись в Харьков (предприятия легкой промышленности и металлообработки, отрасли стоматологии).
Больше всего предприятий переместилось во Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую и Черновицкую области.
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Справка. Программу релокации предприятий правительство реализует с середины марта 2022 года с целью сохранить устойчивость экономики Украины путем перемещения предприятий с территорий, приближенных или находящихся в зоне боевых действий, в более безопасные регионы западной Украины. Программа предусматривает государственную помощь в подборе площадей для размещения производства; перевозке и расселении персонала; подборе работников в местах дислокации после переезда.
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 22:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "210 субъектов хозяйствования Харькова — 143 юридических лица и 67 физических лиц-предпринимателей — полностью или частично переместили мощности в другие регионы Украины в рамках программы релокации предприятий.".