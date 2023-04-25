Создание внутреннего офшора на Харьковщине: бизнес обратился к Минэкономики

Минэкономики не поддержит никакие налоговые изменения, вводящие преференции для отдельных регионов, сообщил президент «Ассоциации частных работодателей» Александр Чумак по итогам онлайн-встречи с представителями правительства.

Чумак рассказал, что высказал мнение о необходимости введения специального налогового режима для областей, пострадавших от оккупации.

«Что говорит Минэкономики по этому поводу. Наши международные партнеры категорически против любых внутренних офшоров в Украине. То есть, никакие налоговые изменения, вводящие преференции для отдельных регионов, они не поддержат. Ок. Это мы только начали поднимать этот вопрос. Не было слова «никогда», это я услышал. Возможно, оно было в общении с партнерами. Но это может говорить о недостаточном обосновании необходимости таких изменений», — отметил президент «Ассоциации частных работодателей».

По мнению Чумака, без офшоров быстро восстановить разрушенные города и экономику невозможно и это необходимо доносить до международных партнеров.

Ранее президент «Ассоциации частных работодателей» писал, что агрессия РФ заставила часть бизнеса Харьковщины релоцироваться в западные области, власти которых делают все возможное, чтобы он не вернулся.

«По моему мнению, одно из эффективных решений — это введение специального налогового режима. Существенное снижение или отмена общегосударственных налогов для этих регионов. Снижение местных налогов. Тотальная дерегуляция. Введение специальных программ содействия возвращению и восстановлению бизнеса как государственных, так и на уровне органов местного самоуправления, в том числе финансовых инструментов, в частности безвозвратных для предпринимателей востока. Международные доноры должны «зайти» в регион со своими программами, а не обходить его стороной», — пишет Чумак.

Он считает, что нормы законопроекта 8401 не должны распространяться на области, которые были или являются оккупированными.

«За исключением нормы о годовом доходе 3-й группы ЕН 10 миллиардов гривен, который надо снизить, например, до 20 миллионов. Потому что при условии одинаковых условий налогообложения для всех регионов, к сожалению, экономической мотивации для возвращения в пострадавшие регионы нет», — добавил Чумак.