«Мы имеем принудительную релокацию», — Чумак о харьковском бизнесе (интервью)

В связи с полномасштабным вторжением РФ 56% бизнеса Харьковщины релоцировано, 30% предпринимателей сейчас размышляют над возвращением, 12% — приняли решение не возвращаться. Об этом президент «Ассоциации частных работодателей» Александр Чумак сообщил в комментарии МГ «Объектив».

Также он рассказал, почему предприниматели региона не могут получать гранты и кредиты по государственным программам, готовы ли идти в область международные инвесторы, а также о том, могут ли представители микро- и малого бизнеса бронировать своих работников от мобилизации.

«В Харьковской области не работают государственные программы финансирования»

— Какие сейчас глобальные проблемы у харьковского бизнеса? И сколько в процентах, возможно, вернулось предпринимателей в Харьков?

— Если брать нашу организацию, то у нас релоцированных 56% бизнеса. 20% из них принимают решение о дальнейшем выборе локации или возвращении. И 12% уже приняли решение не возвращаться. Главная проблема восстановления деятельности — это наличие средств для того, чтобы это сделать. К сожалению, в Харьковской области не работают государственные программы финансирования. Грантовые и кредитование «5-7-9%». Это связано с тем, что область внесена в перечень регионов, где ведутся боевые действия. Эти средства недоступны бизнесу, поэтому мы имеем фактически принудительную релокацию. У нас есть случаи, когда, например, бизнес выезжал в Полтаву для того, чтобы эти деньги получить. Поэтому они подавали там заявку, для этого переводили свой налоговый адрес. То есть, мы также теряем бизнес из-за этого.

— Есть ли такая статистика, сколько предпринимателей пострадало от ракетных ударов и других обстрелов? То есть «прилетело» в здание, офис, кафе?

— Если брать микро- и малый бизнес, наших членов, это незначительный процент. Это в первую очередь те, у кого были арендованные помещения. Поэтому мы оцениваем где-то в 12-15%. Они или смогли переехать в другие помещения, или была какая-то другая локация, где они продолжают свою деятельность.

— Если смотреть в ближайшее будущее, как вы считаете, сколько предпринимателей вернутся в Харьков?

— Мы оцениваем цифру до 30%. Это связано с тем, что у большинства предпринимателей здесь остались клиенты. Или заказы, или точки, которые они используют для продажи своих услуг или товаров. Или парикмахерские, или фитнес-центры, велнес-центры. Им очень важно сюда вернуться, потому что значительная часть клиентов именно здесь находится. Но, к сожалению, они принимают это решение относительно внешних условий. Это очень важно и очень важно наличие региональной стратегии по развитию экономики в дальнейшем. Для того чтобы бизнес понимал, где именно он может работать, в какой нише, где будут его клиенты и какой долей цепи добавленной стоимости он будет.

— 30% вернутся от уехавших, да?

— Да.

— А 12% предпринимателей, которые решили не возвращаться. Какие это сферы?

— Это услуги, торговля, переработка продуктов питания. Услуги индивидуальные или для компаний.

— То есть они уже перенесли свои мощности в другие регионы?

— Перенесли мощности, магазины, производства в другие регионы. Или у нас есть примеры, когда выехали в Европу.

— В основном в какие регионы Украины?



— Это запад. Ровенская, Луцкая, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновецкая области. Немного есть центр. Это Кировоградская, Кропивницкий. Киевская область. Есть Закарпатье. Немного, но есть. Если брать страны, это Польша, Германия, Италия.

Предприниматели просят исключить Харьков и часть области из перечня территорий, где ведутся боевые действия

— То есть харьковские предприниматели выступают с инициативой, чтобы государственные программы работали в регионе, где ведутся боевые действия? Что для этого необходимо? Законодательные какие-то решения?

— Мы с октября-месяца пытаемся инициировать внесение изменений в перечень, который составляет Министерство по вопросам реинтеграции. Для того, чтобы исключить часть области, потому что мы понимаем, что приграничные громады вряд ли исключат, которые находятся очень близко к фронту, а также сам город Харьков. Потому что город Харьков — это основной экономический потенциал региона. Для того чтобы бизнес мог получать эти средства. В государственной статистике мы смотрели количество предприятий, которые получают эти средства — Харьковской области и Харькова вообще нет. То есть мы даже не входим в десятку.

— А раньше как было?

— Раньше мы всегда занимали второе-третье место в Украине по развитию. А сейчас нас нет в десятке.

«Если брать нормы бронирования, то микро- и малому бизнесу очень трудно их выполнить»

— Относительно брони для предпринимателей, для айтишников от мобилизации. Есть ли она сейчас?

— Если брать нормы бронирования, то микро- и малому бизнесу очень трудно их выполнить. Там, если я не ошибаюсь, из восьми критериев надо соответствовать трем. И, к сожалению, эти три критерия, максимум два, которые может вытянуть микробизнес. Если брать конкретно ФЛП, у которого нет наемных, он вообще не подлежит бронированию. Его риск призыва самый большой. Если это семейное предприятие, где работают по сути женщина и мужчина, то призыв одного из них фактически убивает микробизнес, и мы теряем рабочее место для семьи и доходы для семьи. Это большая проблема. Понимание того, что надо решать проблемы комплектации ВСУ очень важно, и как найти золотую середину — это большая проблема, которая требует также решения. Иметь постоянно боеспособную армию и армию предпринимателей, которые формируют налоги, из которых мы реализуем все программы социально-экономического развития и именно поддержку ВСУ.

— То есть получается, что малый бизнес вообще не подлежит бронированию? А средний, крупный?



— Мы были на встречах по мобилизации. Мы понимаем, что компании, в которых есть штатное расписание, то есть в которых есть наемный персонал, им этот вопрос решать гораздо легче. Потому что они понимают, какую часть они могут забронировать. Есть механизм, который позволяет это сделать. Плюс есть специалисты, которые могут правильно подать это заявление. К сожалению, у микро- и малого бизнеса такой возможности нет. Поэтому он не может полностью использовать этот инструмент.

«Где-то 10% именно наемных работников, которые входят в нашу ассоциацию, они сейчас являются защитниками»

— Есть же примеры, когда предприниматели ушли на фронт.

— Мы опрашивали наших предпринимателей. У нас 6% наших членов служат. Являются военными ВСУ или Нацгвардии. И у нас есть компании, в которых полностью призван весь персонал. Если было два-три человека трудоустроено, то они призваны. Где-то в целом, я так оцениваю, где-то 10% именно наемных работников, которые входят в нашу ассоциацию, они сейчас являются защитниками, которые помогают нам работать и защищать наше государство.

«Если компания получала поддержку в рамках «Є роботи», то эти деньги запрещают компании возвращаться в Харьковскую область»

— Относительно наемных работников, большая ли потребность сейчас? Многие люди нуждаются в работе.

— Есть большая потребность, потому что после призыва персонала надо компенсировать утраченные рабочие места. Есть проблема именно трудоустройства, потому что на рынке труда сейчас большой дефицит специалистов. Многие люди уехали или в другие регионы или в другие страны. У нас компании, которые предоставляли возможность выехать персоналу и помогали с этим. Это очень негативно повлияло на сами компании. Поэтому сейчас идет поиск персонала. У нас есть случаи, когда компании, которые релоцировались, не могут себе найти наемных работников в регионах, где рынок труда с объемом намного меньше, чем в Харькове. И они хотят вернуться сюда именно потому, что у них есть и клиенты, и оставшийся персонал. Если компания получала поддержку в рамках «Є роботи», то эти деньги запрещают компании возвращаться в Харьковскую область, возвращаться в регион. То есть мы имеем дискриминацию в двух направлениях. Те, кто находятся здесь — не могут получить эти деньги, а те, кто получили, — не могут вернуться, потому что условия использования этих денег запрещают им выезжать из этого региона.

— В каких специалистах сейчас дефицит?



— Производство и переработка металлов. Производство пластиковых изделий. Это производства, которым надо учиться, как работать на этом оборудовании. Это специалисты, которые предоставляли услуги. Сейчас очень много информации, что люди переучиваются на парикмахеров, предоставление услуг маникюра, груминга. Потому что такие специалисты выехали и выяснилось, что в Европе они очень востребованы. Они сразу нашли там работу и получают нормальную зарплату. Еще консультирование. Очень много мы потеряли экспертов по бизнес-планированию. Если у нас было до этого где-то до 15 экспертов, то сейчас на Харьков осталось только три, которые могут предоставлять такие услуги. Если брать вообще, то любая отрасль потеряла специалистов.

«По сути нужно сесть и с нуля сделать бизнес-план, и только после этого принимать решение о возвращении»

— Лично ваше мнение, актуально ли сейчас возвращаться тем, кто уехал?

— Очень много таких вопросов. В первую очередь мы задаем встречный вопрос: «Знаете, чем будете заниматься?». Понимаете ли вы, что сможете восстановить бизнес, чтобы были какие-то доходы? У нас есть случай, что бизнес, который предоставлял услуги населению, они просчитали, что если они вернутся и восстановятся, то они восстановят до 25% довоенного количества клиентов. И это, к сожалению, не перекрывает те расходы, которые они будут нести. Будет ли ваша деятельность безопасной? Потому что риски есть. Есть ли у вас достаточно персонала? По сути нужно сесть и с нуля сделать бизнес-план, и только после этого принимать решение о возвращении.

«Если Харьковская область находится в перечне таких, где ведутся боевые действия, то и международный инвестор не вернется»

— В Харьковском горсовете довольно часто вспоминают о международных инвестициях. Как вы считаете, когда эта перспектива может стать реальностью.

— Первое. Когда вернутся государственные инвестиции. Потому что международные инвесторы в первую очередь смотрят на государственные программы. Если они здесь не работают, если Харьковская область находится в перечне таких, где ведутся боевые действия, то и международный инвестор не вернется. Второе. Очень важна точка входа инвестора. Если у нас было очень много департаментов, которые работали именно с инвесторами, то сейчас из-за нехватки персонала очень большая нагрузка на тех специалистов, которые остались. Может я не вижу, но у нас нет единой площадки, которая будет этих инвесторов сюда приглашать, помогать им входить сюда. Нет стратегии военного восстановления и послевоенного развития. Для инвесторов это очень важно. Мы общаемся с донорами международными, и даже они нам задают вопросы. Буквально два дня назад у меня была переписка по вопросу «как у вас с безопасностью, потому что мы не можем принимать решение о запуске конкретного проекта именно из-за того, что у вас начало чаще «прилетать». Я объясняю, что у нас есть помещения безопасные, коммуникации и все такое.