Live
  • Пт 27.06.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.59
  • EUR 48.64

Офис, где предприниматели могут работать бесплатно, открыли в Харькове (видео)

Репортаж 18:30   27.06.2025
Елена Нагорная
Офис, где предприниматели могут работать бесплатно, открыли в Харькове (видео)

Хаб «Платформа устойчивого бизнеса» или «пункт незламності» для предпринимателей открыли 26 июня. Он разместился в помещении Харьковского филиала Харьковского областного центра занятости на улице Шевченко, 137А.

Как рассказала МГ «Объектив» администратор Оксана Шевченко, хаб будет работать в таком же режиме, как и центр занятости: с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00.

«Основные задачи этого помещения — это помощь работодателям Харьковщины в сложные военные времена, чтобы они и в дальнейшем могли бесперебойно работать, несмотря ни на что. Обеспечение, проведение мероприятий, тренингов, консультаций, каких-то активностей для работодателей, для предпринимателей. Опять же, если человеку, работодателю, нужно, например, после «прилетов» поработать, нет света, получить консультации от нужных специалистов, будем организовывать эти встречи и обеспечивать бесперебойную работу работодателей», — отметила администратор.

«Мы открываем «пункт незламності», который является элементом системной поддержки бизнеса в службе занятости, — отметил директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков. — Открываем именно здесь, потому что здесь есть офис «Сделано в Украине», где можно получить все консультации по государственным, региональным, местным программам поддержки бизнеса. Где работают квалифицированные специалисты, которые расскажут вам и о кредитах 5-7-9%, и о возможностях, которые предоставляют международные партнеры. Потом, если возникнут какие-то идеи, можно сразу перейти в пункт несокрушимости, в наш хаб, где есть компьютерная техника, интернет, Wi-Fi, кондиционеры и кофемашина — все условия для того, чтобы уже сразу начать реализовывать свои идеи, начиная с подготовки каких-то бизнес-планов, планов договоров и заканчивая, возможно, заключением каких-то контрактов».

Хаб "Платформа устойчивого бизнеса"

В хабе одновременно могут разместиться 25-30 человек, говорит руководитель ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак.

«Если будет загрузка 20 человек, то это идеально для того, чтобы работать. Люди, у которых нет офиса, кто только начинает свою деятельность, безработные — могут прийти сюда, использовать компьютер, поработать, сделать то, что они не могут сделать дома, используя это помещение как офис. Что от нас? Мы готовы часть своих мероприятий при необходимости проводить здесь, консультации для безработных, для начинающих, для ВПЛ, ветеранов, для того, чтобы они создавали свое собственное дело, привлекать других представителей, с налоговой мы говорили или Агентством реального развития, чтобы максимально предоставлять сервис для тех, кто хочет развивать собственное дело», — добавил руководитель ОО «Ассоциация частных работодателей».

Хаб "Платформа устойчивого бизнеса"

Создавали такие условия, в частности закупали мебель и оборудование, при поддержке Программы развития ООН (UNDP) в Украине за средства правительства Японии. Всего в Украине будет 11 хабов, говорит Владлен Сысун, координатор по организационному развитию проекта ПРООН. По его словам, с 1 сентября должен заработать единый портал, на котором можно будет забронировать себе место для работы.

«Там будет система букинга, — объясняет Сысун, — То есть предприниматель указывает короткую анкету, что, например, он харьковчанин, ВПЛ, имеет ли он бизнес или не имеет, и дальше в соответствии с регламентом, если есть свободное место, он просто бронирует. Пришло сообщение: «Приходите с 14:00 до 18:00″. Можно добавить нумерацию места, например. На данный момент центр это может вести самостоятельно, пилотировать и дать нам дополнительные предложения. Мы доработаем, чтобы это было максимально удобно».

Хаб "Платформа устойчивого бизнеса"

Читайте также: Для восстановления бизнеса в Харькове планируют выдавать гранты (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Государственный флаг приспустили в Харькове
Государственный флаг приспустили в Харькове
26.06.2025, 17:54
Опасно будет в Харькове и области в субботу: что ждать, рассказали синоптики
Опасно будет в Харькове и области в субботу: что ждать, рассказали синоптики
27.06.2025, 13:37
Россияне ударили ракетой по предприятию в Чугуеве — трое пострадавших (фото)
Россияне ударили ракетой по предприятию в Чугуеве — трое пострадавших (фото)
27.06.2025, 20:59
Что будет с коммунальными зимой, к чему готовиться харьковчанам, рассказал мэр
Что будет с коммунальными зимой, к чему готовиться харьковчанам, рассказал мэр
26.06.2025, 10:15
«Мясные» штурмы Купянска могут уже скоро начаться – Коваленко о перспективах
«Мясные» штурмы Купянска могут уже скоро начаться – Коваленко о перспективах
27.06.2025, 09:50
Подземные технопарки хотят строить на Харьковщине, чтобы сберечь бизнес
Подземные технопарки хотят строить на Харьковщине, чтобы сберечь бизнес
27.06.2025, 20:43

Новости по теме:

18:30
Офис, где предприниматели могут работать бесплатно, открыли в Харькове (видео)
20:52
В Харькове за ночь может быть уничтожено 500 рабочих мест — Чумак
18:50
Для восстановления бизнеса в Харькове планируют выдавать гранты (видео)
16:15
Что происходит на рынке труда Харькова после ударов БпЛА по бизнесу
19:53
Терехов просит преференций для прифронтового бизнеса: что уже пообещали в Раде

Вы читали новость: «Офис, где предприниматели могут работать бесплатно, открыли в Харькове (видео)»; из категории Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 18:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Хаб «Платформа устойчивого бизнеса» открыли 26 июня. Он разместился в помещении Харьковского филиала Харьковского областного центра занятости.".