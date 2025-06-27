Офис, где предприниматели могут работать бесплатно, открыли в Харькове (видео)

Хаб «Платформа устойчивого бизнеса» или «пункт незламності» для предпринимателей открыли 26 июня. Он разместился в помещении Харьковского филиала Харьковского областного центра занятости на улице Шевченко, 137А.

Как рассказала МГ «Объектив» администратор Оксана Шевченко, хаб будет работать в таком же режиме, как и центр занятости: с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00.

«Основные задачи этого помещения — это помощь работодателям Харьковщины в сложные военные времена, чтобы они и в дальнейшем могли бесперебойно работать, несмотря ни на что. Обеспечение, проведение мероприятий, тренингов, консультаций, каких-то активностей для работодателей, для предпринимателей. Опять же, если человеку, работодателю, нужно, например, после «прилетов» поработать, нет света, получить консультации от нужных специалистов, будем организовывать эти встречи и обеспечивать бесперебойную работу работодателей», — отметила администратор.

«Мы открываем «пункт незламності», который является элементом системной поддержки бизнеса в службе занятости, — отметил директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков. — Открываем именно здесь, потому что здесь есть офис «Сделано в Украине», где можно получить все консультации по государственным, региональным, местным программам поддержки бизнеса. Где работают квалифицированные специалисты, которые расскажут вам и о кредитах 5-7-9%, и о возможностях, которые предоставляют международные партнеры. Потом, если возникнут какие-то идеи, можно сразу перейти в пункт несокрушимости, в наш хаб, где есть компьютерная техника, интернет, Wi-Fi, кондиционеры и кофемашина — все условия для того, чтобы уже сразу начать реализовывать свои идеи, начиная с подготовки каких-то бизнес-планов, планов договоров и заканчивая, возможно, заключением каких-то контрактов».

В хабе одновременно могут разместиться 25-30 человек, говорит руководитель ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак.

«Если будет загрузка 20 человек, то это идеально для того, чтобы работать. Люди, у которых нет офиса, кто только начинает свою деятельность, безработные — могут прийти сюда, использовать компьютер, поработать, сделать то, что они не могут сделать дома, используя это помещение как офис. Что от нас? Мы готовы часть своих мероприятий при необходимости проводить здесь, консультации для безработных, для начинающих, для ВПЛ, ветеранов, для того, чтобы они создавали свое собственное дело, привлекать других представителей, с налоговой мы говорили или Агентством реального развития, чтобы максимально предоставлять сервис для тех, кто хочет развивать собственное дело», — добавил руководитель ОО «Ассоциация частных работодателей».

Создавали такие условия, в частности закупали мебель и оборудование, при поддержке Программы развития ООН (UNDP) в Украине за средства правительства Японии. Всего в Украине будет 11 хабов, говорит Владлен Сысун, координатор по организационному развитию проекта ПРООН. По его словам, с 1 сентября должен заработать единый портал, на котором можно будет забронировать себе место для работы.

«Там будет система букинга, — объясняет Сысун, — То есть предприниматель указывает короткую анкету, что, например, он харьковчанин, ВПЛ, имеет ли он бизнес или не имеет, и дальше в соответствии с регламентом, если есть свободное место, он просто бронирует. Пришло сообщение: «Приходите с 14:00 до 18:00″. Можно добавить нумерацию места, например. На данный момент центр это может вести самостоятельно, пилотировать и дать нам дополнительные предложения. Мы доработаем, чтобы это было максимально удобно».