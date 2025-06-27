Офіс, де підприємці можуть працювати безплатно, відкрили в Харкові (відео)

Хаб “Платформа сталого бізнесу” або “пункт незламності” для підприємців відкрили 26 червня. Він розмістився у приміщенні Харківської філії Харківського обласного центру зайнятості на вулиці Шевченка, 137А.

Як розповіла МГ “Об’єктив” адміністраторка Оксана Шевченко, хаб працюватиме в такому ж режимі, як і центр зайнятості: з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00.

“Основні задачі цього приміщення – це допомога роботодавцям Харківщини у складні воєнні часи, щоб вони і надалі могли безперебійно працювати, не зважаючи ні на що. Забезпечення, проведення заходів, тренінгів, консультацій, якихось активностей для роботодавців, для підприємців. Знову ж таки, якщо людині, роботодавцю, потрібно, наприклад, після “прильотів” попрацювати, немає світла, отримати консультації від потрібних фахівців, будемо організовувати ці зустрічі і забезпечувати безперебійну роботу наших роботодавців”, — зазначила адміністраторка.

“Ми відкриваємо “пункт незламності”, який є елементом системної підтримки бізнесу у службі зайнятості, – зазначив директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков. – Відкриваємо саме тут, тому що тут є офіс “Зроблено в Україні”, де можна отримати всі консультації щодо державних, регіональних, місцевих програм підтримки бізнесу. Де працюють кваліфіковані фахівці, які розкажуть вам і про кредити 5-7-9%, і про можливості, які надають міжнародні партнери. І, відповідно, потім, якщо виникнуть якісь ідеї, можна відразу перейти в пункт незламності, в наш хаб, де є комп’ютерна техніка, інтернет, Wi-Fi, кондиціонери та кавомашина – всі умови для того, щоб вже відразу почати реалізовувати свої ідеї, починаючи з підготовки якихось бізнес-планів, планів договорів і закінчуючи, можливо, укладанням контрактів“.

У хабі одночасно можуть розміститися 25-30 людей, каже керівник ГО «Асоціація приватних роботодавців» Олександр Чумак.

“Якщо буде завантаження 20 людей, то це ідеально для того, щоб працювати. Люди, в яких немає офісу, хто тільки починає свою роботу, безробітні, можуть прийти сюди, використати комп’ютер, попрацювати, зробити те, що вони не можуть зробити вдома, використовуючи це приміщення як офіс. Що від нас? Ми готові частину своїх заходів за потреби проводити тут, завантажувати, проводити консультації для безробітних, для початківців, для ВПО, ветеранів, для того, щоб вони створювали свою власну справу, залучати інших представників, з податковою ми говорили чи агенцією реального розвитку, для того, щоб максимально надавати сервіс для тих, хто хоче розвивати власну справу», — додав керівник ГО “Асоціація приватних роботодавців”.

Створювали такі умови, зокрема, закуповували меблі та обладнання, за підтримки Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні за кошти уряду Японії. Загалом в Україні буде 11 хабів, каже Владлен Сисун, координатор з організаційного розвитку проєкту ПРООН. За його словами, з 1 вересня має запрацювати єдиний портал, на якому можна буде забронювати місце для роботи.

“Там буде система букінгу, – пояснює Сисун. – Тобто підприємець вказує коротку анкету, що, наприклад, він харків’янин, ВПО, чи має він бізнес, чи не має, і далі відповідно до регламенту, якщо є вільне місце, він просто бронює. Надійшло повідомлення: “Приходьте з 14:00 до 18:00”. Можна додати нумерацію місця, наприклад. На цей час центр це може вести самостійно, пілотувати і дати нам додаткові пропозиції. Ми допрацюємо, щоб це було максимально зручно”.