«Объемы не те», — ХОВА о давлении мобилизации на бизнес Харьковщины (интервью)

В Харьковской области в течение последних трех недель «проведена довольно серьезная работа» по пополнению украинской армии путем мобилизации, рассказал в комментарии МГ «Объектив» директор департамента экономики и международных отношений ХОВА Петр Лашин по итогам круглого стола с представителями бизнеса в Харькове.

При этом, по его словам, у ряда частных работодателей Харьковщины возникает ощущение несправедливости относительно объемов мобилизации и бронирования работников в сравнении с другими регионами Украины. Также, отметил Лашин, предпринимателям бывает трудно объяснить, почему значительное свое время они должны тратить на походы в РТЦК с целью «освобождения сотрудников».

— Я совсем не хочу сказать, что страну или область не должны защищать. Должны. 100%. Но есть определенные перекосы между работой РТЦК или областного центра комплектации и бизнесом. Необходимо найти баланс и аргументы. Одинаковые для всей страны. Чтобы бизнес в Харьковской или в Херсонской, где активные боевые действия происходят, чтобы они понимали, что эта ситуация одинакова для всех регионов Украины. Такая же ситуация во Львове, если мы говорим о призыве, такая же ситуация на Сумщине, Полтавщине, на Харьковщине. Чтобы была одинаковая проблематика.

— А сейчас она не одинакова?

— Я общаюсь много с бизнесом и с общественностью. И сталкиваюсь с тем, что бизнес во Львове говорит, что более-менее разобрались с призывом. Есть проблематика, есть раздача повесток…

— Объемы не те, да?

— Объемы не те. Объемы нажима на бизнес, на граждан. Я понимаю, что область под обстрелами, что область должна, потому что она граничит со страной-агрессором, но мне для того, чтобы эффективно провести работу с бизнесом, с руководством, с владельцами, нужны аргументы более качественные по ситуации в целом по Украине.

— Сейчас бизнес харьковский видит несправедливость?



— Вероятно несправедливость в объемах или актуальности тематики. Они готовы, предоставляют. И областная военная администрация провела более трех недель почти каждый день сотрудничества с бизнесом и РТЦК по мобилизации.

— Это последние три недели?

— Да. И есть определенный результат. Есть наполнение военными новыми, это бизнес понимает.

— А в связи с чем последние три недели? Увеличились объемы, которые затребованы?

— Усилилась активность страны-агрессора. Со стороны военкоматов, они видят и получают приказы по формированиям потому, что агрессор более активизирует свое присутствие на границе. Поэтому есть реакция. И эта реакция она, безусловно, как следствие. Мы понимаем это, и бизнес это понимает.

— Один из предпринимателей сказал, что у него бронь работников закончилась 31 декабря. Это у всех так? Или сейчас ее продолжают?

— Это длинный и сложный вопрос по бронированию. И он не такой простой, как сегодня прозвучало. Но я не совсем в данном случае согласен с бизнесом. Вопрос бронирования в течение 2022 года решался качественно.

— Через обладминистрацию?



— Совместный труд РТЦК, администрации и бизнеса. Есть механизм, который отрабатывали. Но с начала года более активная деятельность страны-агрессора на границе, она простимулировала другую работу — и РТЦК, и администрации по бронированию.

— В 2023 году продлено бронирование было какому количеству предпринимателей? Можем ли мы о каких-то цифрах говорить?

— Есть предприятия под оборонпромом, они забронированы. Есть предприятия, которые соответствуют критической инфраструктуре. И специальности, которые критичны для выполнения производственных обязанностей или обязательств предприятия. Это тоже бронируется однозначно. Руководящий состав, бухгалтерия и так далее тоже бронируется. На сегодняшний день кроме того, что проведена работа достаточно активная в присутствии РТЦК и бизнеса, были прокоммуницированы и разъяснены процессы бронирования и процессы мобилизации для предприятий. Но всех работников, наверное, оставить на предприятии невозможно. Но, еще раз повторюсь, необходимы аргументы и информация по информации в целом. И будет эффективно этот инструмент работать.

— Объемы бронирования в Харьковской области остались неизменными по сравнению с 2022-м или уменьшились?



— Объемы бронирования стали другими.

— В какую сторону?



— Это закрытая информация, и я не владею конечными цифрами относительно процентов бронирования от количества мобилизованных. Это больше вопрос военных.

— Александр Чумак (президент «Ассоциации частных работодателей» — ред.) говорит, что малому бизнесу вообще рассчитывать на бронирование не приходится. Если это мелкое предприятие, то оно не имеет шансов.

— Не согласен. Если предприятие — мелкое или крупное — имеет в своей деятельности продукт, который важен и критичен, то такие же условия. Например, в Волчанской территориальной громаде есть предприятие, которое производит хлеб. И хлебозавод харьковский не всегда может предоставить необходимое количество хлеба в этот район, который непосредственно на «нуле». То предприятие, которое там работает, фактически может обратиться. И, я считаю, что большой процент работников этого предприятия получает бронь.

— Многие IT-компании бронировали своих работников в прошлом году. В этом году продолжается это?

— Я знаю об этом процессе, но эти предприятия не входят в компетенцию моего департамента.