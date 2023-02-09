Мобилизация продолжается: новое подразделение ВСУ создают на Харьковщине
В Харьковской области создают новое подразделение Вооруженных сил Украины, которое будет выполнять боевые задачи по охране региона.
Об этом сообщает пресс-служба ХОВА со ссылкой на начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимира Арапа.
Он рассказал, что в подразделение, которое формируют совместно с ХОВА, набирают людей в возрасте от 20 до 60 лет как с боевым опытом, так и без.
«Это могут быть как офицеры запаса, так и рядовой-сержантский состав. Привлекаем также граждан без опыта службы, но с тыловыми специальностями — медиков, водителей, строителей, инженеров, юристов», — отметил Арап.
По его словам, для всех бойцов подразделения предусмотрены подготовка и обеспечение.
«Министерство обороны Украины гарантирует полное обеспечение для военнослужащих — форму, одежду, вооружение, инженерное снаряжение, средства защиты. Дополнительное оборудование — дроны, средства связи и телекоммуникации — помогают обеспечивать Харьковская ОВА и волонтерские организации. Также с 1 февраля военнослужащим был увеличен размер месячной зарплаты», — отметил Арап.
Для желающих вступить в ряды ВСУ или получить информацию о мобилизации на Харьковщине создана бесплатная «горячая линия»: 0-800-300-441. Она работает с 09:00 до 18:00.
Ранее в Харьковской области стартовал проект по созданию дополнительных штурмовых бригад — «Гвардия Наступления», целью которого является освобождение украинских земель от российских военных.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Мобилизация продолжается: новое подразделение ВСУ создают на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 20:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области создают новое подразделение Вооруженных сил Украины, которое будет выполнять боевые задачи по охране региона.".