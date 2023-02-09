Мобилизация продолжается: новое подразделение ВСУ создают на Харьковщине

В Харьковской области создают новое подразделение Вооруженных сил Украины, которое будет выполнять боевые задачи по охране региона.

Об этом сообщает пресс-служба ХОВА со ссылкой на начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимира Арапа.

Он рассказал, что в подразделение, которое формируют совместно с ХОВА, набирают людей в возрасте от 20 до 60 лет как с боевым опытом, так и без.

«Это могут быть как офицеры запаса, так и рядовой-сержантский состав. Привлекаем также граждан без опыта службы, но с тыловыми специальностями — медиков, водителей, строителей, инженеров, юристов», — отметил Арап.

По его словам, для всех бойцов подразделения предусмотрены подготовка и обеспечение.

«Министерство обороны Украины гарантирует полное обеспечение для военнослужащих — форму, одежду, вооружение, инженерное снаряжение, средства защиты. Дополнительное оборудование — дроны, средства связи и телекоммуникации — помогают обеспечивать Харьковская ОВА и волонтерские организации. Также с 1 февраля военнослужащим был увеличен размер месячной зарплаты», — отметил Арап.

Для желающих вступить в ряды ВСУ или получить информацию о мобилизации на Харьковщине создана бесплатная «горячая линия»: 0-800-300-441. Она работает с 09:00 до 18:00.

Ранее в Харьковской области стартовал проект по созданию дополнительных штурмовых бригад — «Гвардия Наступления», целью которого является освобождение украинских земель от российских военных.