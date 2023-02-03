На Харьковщине ждут добровольцев в бригаду «Лють» в «Гвардию Наступления»

В Харьковской области стартовал проект по созданию дополнительных штурмовых бригад — «Гвардия Наступления», целью которого является освобождение украинских земель от российских военных.

Об этом на брифинге сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, штурмовые бригады формируются из добровольцев на базе Нацполиции, Госпогранслужбы и Нацгвардии.

«Война продолжается. На линии фронта ситуация действительно тяжелая. Однако полностью контролируется нашими Вооруженными Силами. Нам нужны новые силы, с которыми мы можем более эффективно на поле боя вести эту войну за наш народ, за гражданское население с врагом. Поэтому государство и Министерство внутренних дел решили сформировать новые штурмовые бригады. Их у нас будет 8 по всему государству. На базе Национальной полиции, базе Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины. Поэтому мы начинаем такую непосредственную компанию, для того чтобы набрать новых мотивированных людей и именно для таких непосредственно штурмовых бригад», — сообщил Синегубов.



В рамках кампании «Гвардия наступления» штурмовые бригады будут формироваться исключительно из добровольцев. Об этом сообщил начальник ГУ НПУ в Харьковской области Владимир Тимошко. Он отметил, что каждый будет самостоятельно выбирать бригаду, к которой хочет присоединиться. Всем добровольцам предлагают достойные условия службы, возможность получить профессию, награду, а также стать частью исторических победных событий.



«Это ни в коем случае не мобилизация. Штурмовые бригады будут формироваться исключительно из добровольцев. То есть добровольцы из числа гражданских полицейских, которые будут готовы служить в полицейских подразделениях. Например, бригада Нацполиции «Лють», формирование которой уже началось, будет выполнять не только полицейские функции. Например, в Харьковской области во время освобождения территорий сначала идет ВСУ, за ними «на плечах» следует Национальная полиция. То есть мы заходим на территорию и начинаем работу по стабилизационным мерам, поддержке граждан, регистрации уголовных правонарушений. То есть это самые полицейские функции. Однако полицейские также принимали участие в боевых действиях. Это подразделения специального назначения, такие как КОРД, полк полиции особого назначения, рот спецназначения «Восток», — пояснил Тимошко.