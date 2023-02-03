Под угрозой не только Купянск. Враг маневрирует у границ Харьковщины — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 3 февраля подтвердил, что на Купянском направлении наблюдается скопление войск РФ. Кроме того, оккупанты маневрируют в границ Харьковской и Сумской областей на Богодуховском направлении.

«Мы действительно наблюдаем определенное скопление, и это официально, по информации Генштаба, по Купянскому направлению, поскольку там действительно у нас идет оживление в сторону Кременной. Там фактически проходит линия фронта, там идут активные боевые действия. Относительно других территорий области и скопления — есть определенное маневрирование войск и по Белгородскому направлению, и по Богодуховскому направлению – это, условно говоря, граница Сумской и Харьковской областей и т.д. Мы все это видим, понимаем. Наши силы обороны на эти угрозы адекватно реагируют», — заявил Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

При этом «вот-вот» наступления врага не прогнозируют.

«Понимаем ли мы, что вот-вот? Нет. Конечно, некоторые действия врага на границах мы наблюдаем, но мы адекватно реагируем и будем принимать решения в зависимости от военной обстановки, которую мы будем видеть на линии столкновения, на линии фронта и на границе с РФ», — сказал начальник ХОВА.

Он отметил, что враг не оставляет попыток оккупировать Харьков и восстановить утраченные позиции на территории Харьковской области.

«Активные боевые действия проходят на Купянском направлении, и там, по существу, ежедневно враг обстреливает населенные пункты. И, кроме того, населенные пункты обстреливают по всей линии границы с РФ. За вчера были обстреляны 20 населенных пунктов, разрушены шесть частных домов», — привел данные Синегубов.

Увеличение количества и частоты обстрелов Харьковщины в последнее время начальник ХОВА объяснил желанием противника растянуть фронт.

«Это мы связываем с желанием максимально растянуть линию фронта, чтобы не дать сконцентрироваться нашим силам на одном или двух исключительно направлениях и увеличить там свои мощности. Демонстрируют, что они присутствуют и там, и там, и несут угрозу по всей линии границы с РФ, которой у нас 315 км», — пояснил Синегубов.

Какой-либо системности в обстрелах Харьковщины, по его словам, в ХОВА не наблюдают. Обстрелы хаотичные и в основном — по гражданской инфраструктуре. Несмотря на все это, начальник ХОВА заверил, что к любым действиям врага Силы обороны готовы.

«Харьковская область готова к любым действиям врага. Мы 24/7 со всеми Силами обороны работаем над повышением обороноспособности, над строительством фортификационных сооружений, чтобы полностью содействовать нашим силам обороны для ведения эффективных боевых действий на линии фронта», — подчеркнул начальник ХОВА.