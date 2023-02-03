Під загрозою не лише Куп’янськ. Ворог маневрує біля кордонів Харківщини – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 3 лютого підтвердив, що на Куп’янському напрямку спостерігається накопичення військ РФ. Крім того, окупанти маневрують до меж Харківською та Сумською областями на Богодухівському напрямку.

“Ми дійсно спостерігаємо певне скупчення, й це офіційно за інформацією Генштабу по Куп’янському напрямку, оскільки там дійсно в нас іде пожвавлення в бік Кремінної. Там фактично йде лінія фронту, там ідуть активні бойові дії. Щодо інших територій області та скупчення, є певне маневрування військ і по Бєлгородському напрямку, й по Богодухівському напрямку – це умовно кажучи, кордон Сумської та Харківської областей тощо. Ми це все бачимо, розуміємо. Наші Сили оборони на ці загрози адекватно реагують“, – заявив Синєгубов, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

При цьому “ось-ось” наступу ворога не прогнозують.

“Чи розуміємо ми, що вже ось-ось? Ні. Звичайно, що певні дії ворога на кордонах ми спостерігаємо, але ми адекватно реагуємо та будемо приймати рішення залежно від військової обстановки, яку ми будемо бачити на лінії зіткнення, на лінії фронту та на кордоні з РФ“, – сказав начальник ХОВА.

Він зазначив, що ворог не залишає спроб окупувати Харків та відновити втрачені позиції на території Харківської області.

“Активні бойові дії проходять на Куп’янському напрямку, і там, по суті, щодня ворог обстрілює населені пункти. І, крім того, населені пункти обстрілюють по всій лінії кордону з РФ. За вчора було обстріляно 20 населених пунктів, зруйновано шість приватних будинків”, – навів дані Синєгубов.

Збільшення кількості та частоти обстрілів Харківщини останнім часом начальник ХОВА пояснив бажанням супротивника розтягнути фронт.

“Це ми пов’язуємо з бажанням максимально розтягти лінію фронту, щоб не дати сконцентруватися нашим силам на одному чи двох виключно напрямках і збільшити там свої потужності. Демонструють, що вони присутні й там, і там, і несуть загрозу по всій лінії кордону з РФ, якого в нас 315 км“, – пояснив Синєгубов.

Якоїсь системності в обстрілах Харківщини, за його словами, у ХОВА не спостерігають. Обстріли хаотичні та в основному – по цивільній інфраструктурі. Попри все це начальник ХОВА запевнив, що до будь-яких дій ворога Сили оборони готові.

“Харківська область готова до будь-яких дій ворога. Ми 24/7 з усіма Силами оборони працюємо над підвищенням обороноздатності, над будівництвом фортифікаційних споруд, щоб повністю сприяти нашим силам оборони для ведення ефективних бойових дій на лінії фронту“, – наголосив начальник ХОВА.