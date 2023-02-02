“Головний удар буде на Куп’янськ із виходом на Харків” – офіцер ДШВ

Офіцер десантно-штурмових військ ЗСУ Володимир Небір в етері “Еспресо” припустив, що російська армія готує удар у бік Харківщини – насамперед на Куп’янськ.

“Станом на сьогоднішній ранок противник не залишає спроб до штурму таких населених пунктів, зокрема, як Куп’янськ та в Лиманському напрямку. У напрямку Куп’янська противник зосередив до трьох дивізій, у тому числі дві зі складу повітряно-десантних військ, а також одна дивізія танкова“, — повідомив Небір в етері 2 лютого.

Також, за його інформацією, на Куп’янському напрямку є і частини ПВК “Вагнера”, й деякі зенітні та розвідувальні підрозділи.

“Ми все ж таки думаємо, що головний удар буде не в напрямку Сватового, тому що воно знаходиться між Кремінною та Куп’янськом. Ми вважаємо, що головний удар буде на Куп’янськ з наступним виходом на місто Харків”, – спрогнозував офіцер.

За його словами, зараз захисникам України, які обороняють цей напрямок, не вистачає високоточної артилерії.

“Поки нам трохи не вистачає переваги в артилерії, у високоточній артилерії. Противник почав використовувати тактику знищення наших опорних пунктів – просто снарядами “перекопують” наші позиції, а коли там уже нічого немає, туди заходить піхота. Поки наші хлопці героїчно стоять за кожен метр нашої землі. Поки суттєвого переламу чи переваги російської армії ми не спостерігаємо. Але якщо супротивник збере всі наявні засоби та вдарить у двох-трьох точках, то можливий успіх, безумовно”, – зазначив Небір.