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Біля Харківщини збираються війська РФ для удару на Куп’янськ – експерт

Україна 10:39   27.01.2023
Оксана Горун
Біля Харківщини збираються війська РФ для удару на Куп’янськ – експерт

Окупанти готуються вдарити у фланг Силам оборони через Куп’янськ, якщо ті рушать за Сватове – в бік Старобільська та Щастя, прогнозує військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

Такий прогноз Світан дав у етері “Курбанова LIVE”.

“Росіяни зараз готують певний нам такий неприємний сюрприз (але ми про нього знаємо чудово). У районі російських Валуєк збирається певне угруповання російських військ, через них йшло багато росіян минулого року – близько сотні тисяч росіян пройшло через Валуйки на Куп’янськ. І зараз у районі Валуєк дві дивізії розквартировані на постійній основі, там зараз дуже багато таборів, кілька десятків тисяч людей, так ось вони готові вдарити на Куп’янськ. Це виходить удар у наш лівий фланг, якщо ми рухатимемося у бік Щастя. Про це ми чудово знаємо, це все відстежується – такого роду рухи”, – сказав Світан.

Рухатися з Валуєк російська армія готується вздовж залізниці та річки Оскіл, вважає експерт, — як тільки рушить угруповання Сил оборони.

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“Завдання у них стоятиме з військової точки зору – видавити українські війська зі східного берега річки Оскіл та Оскільського водосховища, прикриваючись Оскільським водосховищем із Заходу, щоб не вдарили їм у фланг. Вони будуть розраховувати виходити до Лиману з боку Валуєк – через Куп’янськ та на Лиман, щоб спробувати видавати наше угруповання з міжріччя між річкою Оскіл, Жеребцем та річкою Красна”, – прокоментував Світан.

При цьому він запевняє: на цій ділянці фронту Сили оборони мають достатню кількість сил і засобів для того, щоб утримати фланговий удар з боку Валуєк.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Україна, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 10:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти готуються вдарити у фланг Силам оборони через Куп’янськ, якщо ті рушать за Сватове – в бік Старобільська та Щастя, прогнозує військовий експерт, полковник запасу Роман Світан".