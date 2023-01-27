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У границы с Харьковщиной собираются войска РФ для удара на Купянск — эксперт

Украина 10:39   27.01.2023
Оксана Горун
У границы с Харьковщиной собираются войска РФ для удара на Купянск — эксперт Фото: карта DeepState

Оккупанты готовятся ударить во фланг Силам обороны, через Купянск, если те двинутся за Сватово — в сторону Старобельска и Счастья, прогнозирует военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Такой прогноз Свитан дал в эфире «Курбанова LIVE».

«Россияне сейчас готовят определенный нам такой неприятный сюрприз (но мы о нем знаем прекрасно). В районе российских  Валуек собирается определенная группировка российских войск, через них шло много россиян в прошлом году – около сотни тысяч россиян прошло через Валуйки на Купянск. И сейчас в районе Валуек две дивизии расквартированы на постоянной основе. Там сейчас очень много лагерей, несколько десятков тысяч человек. Так вот они готовы ударить на Купянск. Это получается удар в наш левый фланг, если мы будем двигаться в сторону Счастья. Об этом мы прекрасно знаем, это все отслеживается – такого рода движения», — сказал Свитан.

Двигаться из Валуек российская армия готовится вдоль железной дороги и реки Оскол, считает эксперт, — как только двинется группировка Сил обороны.

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«Задача у них будет стоять с военной точки зрения – выдавить украинские войска с восточного берега реки Оскол и Оскольского водохранилища, прикрываясь Оскольским водохранилищем с Запада, чтобы не ударили им во фланг. Они будут рассчитывать выходить до Лимана со стороны Валуек – через Купянск и на Лиман, чтобы попытаться выдавать нашу группировку с междуречья между рекой Оскол, Жеребцом и рекой Красной», — прокомментировал Свитан.

При этом он уверяет: на этом участке фронта у Сил обороны есть достаточное количество сил и средств для того, чтобы удержать фланговый удар со стороны Валуек.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Украина, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 10:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты готовятся ударить во фланг Силам обороны, через Купянск, если те двинутся за Сватово — в сторону Старобельска и Счастья, прогнозирует военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан".