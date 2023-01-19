До врага местами 50 метров — как воюет на Харьковщине 92 ОМБр

Воины 92 ОМБр продолжают оттеснять врага с остатка оккупированных территорий Харьковской области. Что сейчас происходит на Купянском направлении, они рассказали ТСН.

Боевые действия на тех самых около 2% оккупированных территорий Харьковской области идут беспрерывно. Наиболее напряженный участок — вдоль дороги из Купянска на Сватово. Здесь работают танки, артиллерия, авиация. Но, кроме того, происходят и пехотные схватки — ведь до противника рукой подать.

«На некоторых участках расстояние между вражескими подразделениями и нашими подразделениями может составлять до 50 метров», — рассказал аэроразведчик 92 ОМБр Александр.

Воины 92-й бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко говорят, что сюда — к админгранице Харьковской и Луганской областей — враг «сгоняет» в основном мобилизированных. И их «чертовски много» — «чертовски много» появляется на линии фронта и гибнет.

«Зашли два танчика Т-90в район Новоселовского, стали посреди поля. Одного уже нет, наши его шлепнули, другой — подбитый уехал», — приводит стандартный пример событий аэроразведчик Илья.

Он отмечает: частенько на помощь оккупантам приходит их авиация.

«Ка-52-е работают где-то километров с семи-восьми, НУРами (неуправляемыми ракетами — Ред.), не долетая до линии фронта. Вылетов могут там три — четыре совершать. Если погода разрешает, то летают и истребители», – отметил Илья.

Ранее танкисты 92 ОМБр сравнивали происходящее на линии фронта в Харьковской области с «мясорубкой».