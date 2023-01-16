Оккупанты прятались в доме — харьковская 92 ОМБр уничтожила врага (видео)
Фото: telegram «Генерал Марсель»
Видео уничтожения российских захватчиков 92 ОМБр в Сватовском районе Луганшины опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
«Утреннее поздравление из Сватовского района. Оккупант пытался скрыться от карающего огня 92 бригады на территории домов, но наши военные все видят и очень метко работают. Без шансов для неприятеля», — подписал видео Мельник.
На видео российские военные заходят в захваченный у местных жителей частный дом. Через несколько минут после этого четко в здание бьет артиллерия.
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Ранее разведчики 92 ОМБр — «Бешкетники Cірка» — показали, как охотятся на оккупантов ночью.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 09:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео уничтожения российских захватчиков 92 ОМБр в Сватовском районе Луганшины опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник".