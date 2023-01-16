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Оккупанты прятались в доме — харьковская 92 ОМБр уничтожила врага (видео)

Происшествия 09:46   16.01.2023
Оксана Горун
Оккупанты прятались в доме — харьковская 92 ОМБр уничтожила врага (видео) Фото: telegram «Генерал Марсель»

Видео уничтожения российских захватчиков 92 ОМБр в Сватовском районе Луганшины опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«Утреннее поздравление из Сватовского района. Оккупант пытался скрыться от карающего огня 92 бригады на территории домов, но наши военные все видят и очень метко работают. Без шансов для неприятеля», — подписал видео Мельник.

На видео российские военные заходят в захваченный у местных жителей частный дом. Через несколько минут после этого четко в здание бьет артиллерия.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 09:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео уничтожения российских захватчиков 92 ОМБр в Сватовском районе Луганшины опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник".