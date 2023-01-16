Оккупанты прятались в доме — харьковская 92 ОМБр уничтожила врага (видео)

Видео уничтожения российских захватчиков 92 ОМБр в Сватовском районе Луганшины опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«Утреннее поздравление из Сватовского района. Оккупант пытался скрыться от карающего огня 92 бригады на территории домов, но наши военные все видят и очень метко работают. Без шансов для неприятеля», — подписал видео Мельник.

На видео российские военные заходят в захваченный у местных жителей частный дом. Через несколько минут после этого четко в здание бьет артиллерия.

Ранее разведчики 92 ОМБр — «Бешкетники Cірка» — показали, как охотятся на оккупантов ночью.