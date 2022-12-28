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Харьковские «Бешкетники Сірка» вышли на ночную охоту на фронте (видео)

Происшествия 08:16   28.12.2022
Оксана Горун
Харьковские «Бешкетники Сірка» вышли на ночную охоту на фронте (видео) Фото: кадр из видео

Командование Сухопутных войск Украины и 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко опубликовали кадры ночной работы разведчиков, которые называют себя «Бешкетники Сірка».

В двух ночных роликах видно, как перемещаются разведчики по территории, а также как их трудами взрываются различные объекты противника.

«Доброе утро, но не всем. «Бешкетники Сірка» 92 ОМБр на ночной охоте», — подписали видео в telegram Сухопутных сил ВСУ.

Аналогичный ролик — только на другой локации — ранее публиковала и сама 92 ОМБр.

Там происходящее скромно назвали «ночная дискотека под басы артиллерии».

Напомним, «Бешкетники Сірка»  — это взвод разведчиков 92 ОМБр. От всех других военнослужащих бригады их отличает шеврон с черепом и волчьей мордой. Сами разведчики свою мотивацию формулируют коротко: «Наша цель — месть».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 08:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование Сухопутных войск Украины и 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко опубликовали кадры ночной работы разведчиков, которые называют себя «Бешкетники Сірка»".