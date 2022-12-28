Харьковские «Бешкетники Сірка» вышли на ночную охоту на фронте (видео)

Командование Сухопутных войск Украины и 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко опубликовали кадры ночной работы разведчиков, которые называют себя «Бешкетники Сірка».

В двух ночных роликах видно, как перемещаются разведчики по территории, а также как их трудами взрываются различные объекты противника.

«Доброе утро, но не всем. «Бешкетники Сірка» 92 ОМБр на ночной охоте», — подписали видео в telegram Сухопутных сил ВСУ.

Аналогичный ролик — только на другой локации — ранее публиковала и сама 92 ОМБр.

Там происходящее скромно назвали «ночная дискотека под басы артиллерии».

Напомним, «Бешкетники Сірка» — это взвод разведчиков 92 ОМБр. От всех других военнослужащих бригады их отличает шеврон с черепом и волчьей мордой. Сами разведчики свою мотивацию формулируют коротко: «Наша цель — месть».