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Харківські “Бешкетники Сірка” вийшли на нічне полювання на фронті (відео)

Події 08:16   28.12.2022
Оксана Горун
Харківські “Бешкетники Сірка” вийшли на нічне полювання на фронті (відео) Фото: кадр із відео

Командування Сухопутних військ України та 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка опублікували кадри нічної роботи розвідників, які називають себе “Бешкетники Сірка”.

У двох нічних роликах видно, як переміщуються розвідники територією, і як їх працями вибухають різні об’єкти противника.

“Доброго ранку, але не всім. “Бешкетники Сірка” 92 ОМБр на нічному полюванні”, – підписали відео в Телеграмі Сухопутних сил ЗСУ.

Аналогічний ролик – лише на іншій локації – раніше публікувала і сама 92 ОМБр.

Те, що відбувається в ролику, там скромно назвали “нічна дискотека під баси артилерії”.

Нагадаємо, “Бешкетники Сірка” – це взвод розвідників 92 ОМБр. Від усіх інших військовослужбовців бригади їх відрізняє шеврон із черепом та вовчою мордою. Самі розвідники свою мотивацію формулюють коротко: “Наша мета – помста”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 08:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командування Сухопутних військ України та 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка опублікували кадри нічної роботи розвідників, які називають себе “Бешкетники Сірка”".