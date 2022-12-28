Харківські “Бешкетники Сірка” вийшли на нічне полювання на фронті (відео)
Командування Сухопутних військ України та 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка опублікували кадри нічної роботи розвідників, які називають себе “Бешкетники Сірка”.
У двох нічних роликах видно, як переміщуються розвідники територією, і як їх працями вибухають різні об’єкти противника.
“Доброго ранку, але не всім. “Бешкетники Сірка” 92 ОМБр на нічному полюванні”, – підписали відео в Телеграмі Сухопутних сил ЗСУ.
Аналогічний ролик – лише на іншій локації – раніше публікувала і сама 92 ОМБр.
Те, що відбувається в ролику, там скромно назвали “нічна дискотека під баси артилерії”.
Нагадаємо, “Бешкетники Сірка” – це взвод розвідників 92 ОМБр. Від усіх інших військовослужбовців бригади їх відрізняє шеврон із черепом та вовчою мордою. Самі розвідники свою мотивацію формулюють коротко: “Наша мета – помста”.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 08:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командування Сухопутних військ України та 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка опублікували кадри нічної роботи розвідників, які називають себе “Бешкетники Сірка”".