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Російську техніку на $6.2 млн знищили бійці 92-ої ОШБР на Харківщині

Події 17:46   29.08.2023
Оксана Якушко
Російську техніку на $6.2 млн знищили бійці 92-ої ОШБР на Харківщині

Російські САУ, танк Т-80 та систему РЕБ знищили бійці за допомогою нічних безпілотників.

Про це повідомив у телеграмі командир роти ударних БпАК «АХІЛЛІС» 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

«Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка успішно застосувала нічні безпілотники по ворожій техніці на Купʼянському напрямку. Вартість знищеної техніки – $6,2 млн.

▪️САУ 2с19 (2 одиниці) – знищено;

▪️Танк Т-80 – знищено;

▪️Система РЕБ – уражено;

▪️Генератори – уражено”, – повідомив Федоренко.

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські САУ, танк Т-80 та систему РЕБ знищили бійці за допомогою нічних безпілотників.".