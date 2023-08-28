Техніку рф за $25 млн знищили бійці 92-ї бригади із Харкова на Луганщині
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразила російську самохідну установку зенітного комплексу «Тор-М1» на Луганщині.
Про це повідомив в телеграмі командир роти ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.
«Влучним ударом FPV-камікадзе «ахіллесівці» вивели з ладу автономну самохідну зенітний ракетний комплекс «Тор-М1», вартість якого близько $25 млн», – розповів Юрій Федоренко.
Читайте також: Харківські воїни знищили техніки РФ на 2 млн доларів (відео)
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Техніку рф за $25 млн знищили бійці 92-ї бригади із Харкова на Луганщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 20:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразила російську самохідну установку зенітного комплексу «Тор-М1» на Луганщині.".