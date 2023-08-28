Live
  • Пн 28.08.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.51
    • 🟢

Техніку рф за $25 млн знищили бійці 92-ї бригади із Харкова на Луганщині

Події 20:39   28.08.2023
Оксана Якушко
Техніку рф за $25 млн знищили бійці 92-ї бригади із Харкова на Луганщині

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразила російську самохідну установку зенітного комплексу «Тор-М1» на Луганщині.

Про це повідомив в телеграмі командир роти ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

«Влучним ударом FPV-камікадзе «ахіллесівці» вивели з ладу автономну самохідну зенітний ракетний комплекс «Тор-М1», вартість якого близько $25 млн», – розповів Юрій Федоренко.

 

Читайте також: Харківські воїни знищили техніки РФ на 2 млн доларів (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Папа римський видав промову про «велич росії» в дусі пропагандистів Кремля
Папа римський видав промову про «велич росії» в дусі пропагандистів Кремля
28.08.2023, 22:08
Техніку рф за $25 млн знищили бійці 92-ї бригади із Харкова на Луганщині
Техніку рф за $25 млн знищили бійці 92-ї бригади із Харкова на Луганщині
28.08.2023, 20:39
Терехов показав, як у метро Харкова готують класи для навчання дітей (відео)
Терехов показав, як у метро Харкова готують класи для навчання дітей (відео)
28.08.2023, 19:57
Понад півсотні п’яних водіїв виявили на Харківщині за вихідні
Понад півсотні п’яних водіїв виявили на Харківщині за вихідні
28.08.2023, 13:13
715 людей вивезли з-під обстрілів з Куп’янського району Харківщини – Синєгубов
715 людей вивезли з-під обстрілів з Куп’янського району Харківщини – Синєгубов
28.08.2023, 18:45
На Куп’янському та Лиманському напрямках – гаряче, РФ збирає нові сили – Маляр
На Куп’янському та Лиманському напрямках – гаряче, РФ збирає нові сили – Маляр
28.08.2023, 09:26

Новини за темою:

19:57
Терехов показав, як у метро Харкова готують класи для навчання дітей (відео)
18:03
Загиблому розвіднику з «Kraken» встановили пам’ятну дошку в ліцеї Харкова
14:38
Ліжка «на замку» та низка порушень: Олексіївську колонію перевірили у Харкові
13:39
«По 70-100 ракет одночасно вже не буде» – ГУР про кількість ракет у РФ
12:44
Привести до ладу укриття в харківському ліцеї вимагають через суд

  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Техніку рф за $25 млн знищили бійці 92-ї бригади із Харкова на Луганщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 20:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразила російську самохідну установку зенітного комплексу «Тор-М1» на Луганщині.".