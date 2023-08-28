Техніку рф за $25 млн знищили бійці 92-ї бригади із Харкова на Луганщині

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка уразила російську самохідну установку зенітного комплексу «Тор-М1» на Луганщині.

Про це повідомив в телеграмі командир роти ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

«Влучним ударом FPV-камікадзе «ахіллесівці» вивели з ладу автономну самохідну зенітний ракетний комплекс «Тор-М1», вартість якого близько $25 млн», – розповів Юрій Федоренко.