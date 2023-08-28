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Технику рф за $25 млн уничтожили бойцы 92-й бригады из Харькова на Луганщине

Происшествия 20:39   28.08.2023
Оксана Якушко
Технику рф за $25 млн уничтожили бойцы 92-й бригады из Харькова на Луганщине

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила самоходную установку рф зенитного комплекса «Тор-М1» в Луганской области.

Об этом сообщил в телеграмме командир роты ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

«Метким ударом FPV-камикадзе «ахиллесовцы» вывели из строя автономный самоходный зенитный ракетный комплекс «Тор-М1», стоимость которого около $25 млн», — рассказал Юрий Федоренко.

 

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 20:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила самоходную установку рф зенитного комплекса «Тор-М1» в Луганской области.".