Технику рф за $25 млн уничтожили бойцы 92-й бригады из Харькова на Луганщине
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила самоходную установку рф зенитного комплекса «Тор-М1» в Луганской области.
Об этом сообщил в телеграмме командир роты ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.
«Метким ударом FPV-камикадзе «ахиллесовцы» вывели из строя автономный самоходный зенитный ракетный комплекс «Тор-М1», стоимость которого около $25 млн», — рассказал Юрий Федоренко.
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 20:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила самоходную установку рф зенитного комплекса «Тор-М1» в Луганской области.".