Харьковские воины уничтожили техники РФ на 2 млн долларов (видео)

В Донецкой области рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко дронами с ночной оптикой поразили 3 единицы российской техники на около 2 миллионов долларов.

Об этом сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко. В результате операции поврежден БТР-80, уничтожены БМП-2 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.