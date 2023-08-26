Харьковские воины уничтожили техники РФ на 2 млн долларов (видео)
В Донецкой области рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко дронами с ночной оптикой поразили 3 единицы российской техники на около 2 миллионов долларов.
Об этом сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко. В результате операции поврежден БТР-80, уничтожены БМП-2 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 21:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Донецкой области рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко дронами с ночной оптикой поразили 3 единицы российской техники на около 2 миллионов долларов.".