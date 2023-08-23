Харьковская 92 ОМБр уничтожила российские «Тюльпан» и «Акацию» (видео)

Эксклюзивные кадры уничтожения вражеской техники в Бахмуте опубликовал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр Юрий Федоренко.

«Вчера рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко уничтожила две вражеских САУ, которые оккупанты пытались скрыть в городской застройке. САУ 2С4 «Тюльпан» с самым большим калибром современной артиллерии – 240 мм. Дальность поражения – до 20 км. САУ 2С3 «Акация», вооруженная пушкой 152 мм. Дальность поражения – до 20 км. Стоимость около $1 млн», — сообщил Федоренко.

Федоренко подчеркнул, что две ценные самоходные артиллерийские установки уничтожены FPV-дронами стоимостью $500.

Сделать вклад в борьбу с оккупантами могут все желающие. Профинансировать приобретение дронов для роты «Ахиллес» можно следующим образом:

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