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Тюльпаны густо зацвели в Харькове (фото)

Общество 11:58   23.04.2025
Оксана Якушко
Тюльпаны густо зацвели в Харькове (фото) Фото: Центральный парк Харькова

В Харькове открылись тюльпаны в Центральном парке.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального парка культуры и отдыха Харькова.

Сейчас цветут только раскрывшиеся тюльпаны Центральной клумбы. Здесь посажены 7 разных сортов, уточнили коммунальщики.

Фото: Центральный парк Харькова
Фото: Центральный парк Харькова
Фото: Центральный парк Харькова

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 11:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове открылись тюльпаны в Центральном парке.".