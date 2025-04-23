Тюльпаны густо зацвели в Харькове (фото)
Фото: Центральный парк Харькова
В Харькове открылись тюльпаны в Центральном парке.
Об этом сообщила пресс-служба Центрального парка культуры и отдыха Харькова.
Сейчас цветут только раскрывшиеся тюльпаны Центральной клумбы. Здесь посажены 7 разных сортов, уточнили коммунальщики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: тюльпан, Харьков, цветок, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 11:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове открылись тюльпаны в Центральном парке.".