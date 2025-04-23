Тюльпаны густо зацвели в Харькове (фото)

В Харькове открылись тюльпаны в Центральном парке.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального парка культуры и отдыха Харькова.

Сейчас цветут только раскрывшиеся тюльпаны Центральной клумбы. Здесь посажены 7 разных сортов, уточнили коммунальщики.