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Вражескую БМП за 3 млн долларов подбили дроном харьковские воины (видео)

Общество 14:28   22.08.2023
Виктория Яковенко
Вражескую БМП за 3 млн долларов подбили дроном харьковские воины (видео)

В Донецкой области рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко FPV-дроном повредила российскую БМП вместе с его экипажем.

Об этом сообщил командир роты Юрий Федоренко.

«БМП-3 был вооружен 100 мм ПТУРом с 5 лицами экипажа. Стоимость – 3 млн долларов», – написал Федоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 14:28;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Донецкой области рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко FPV-дроном повредила российскую БМП вместе с его экипажем.".