Вражескую БМП за 3 млн долларов подбили дроном харьковские воины (видео)

В Донецкой области рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко FPV-дроном повредила российскую БМП вместе с его экипажем.

Об этом сообщил командир роты Юрий Федоренко.

«БМП-3 был вооружен 100 мм ПТУРом с 5 лицами экипажа. Стоимость – 3 млн долларов», – написал Федоренко.