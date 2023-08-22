Вражескую БМП за 3 млн долларов подбили дроном харьковские воины (видео)
В Донецкой области рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко FPV-дроном повредила российскую БМП вместе с его экипажем.
Об этом сообщил командир роты Юрий Федоренко.
«БМП-3 был вооружен 100 мм ПТУРом с 5 лицами экипажа. Стоимость – 3 млн долларов», – написал Федоренко.
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 14:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Донецкой области рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко FPV-дроном повредила российскую БМП вместе с его экипажем.".