У врага минус 4 единицы техники: работа харьковских воинов (видео)

Четыре вражеских объекта – танк, грузовые автомобили и бронетранспортер – поразила рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов в Луганской области.

Об этом сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко. По его словам, защитники попали в:

— танк Т-80, вооруженный пушкой 125мм. Стоимость – $4 млн,

— ВАТ (грузовой автомобиль), 2 единицы,

— МТ-ЛБ (бронированный транспортер-тягач).