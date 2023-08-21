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У врага минус 4 единицы техники: работа харьковских воинов (видео)

Общество 11:42   21.08.2023
Виктория Яковенко
У врага минус 4 единицы техники: работа харьковских воинов (видео)

Четыре вражеских объекта – танк, грузовые автомобили и бронетранспортер – поразила рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов в Луганской области.

Об этом сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко. По его словам, защитники попали в:

— танк Т-80, вооруженный пушкой 125мм. Стоимость – $4 млн,

— ВАТ (грузовой автомобиль), 2 единицы,

— МТ-ЛБ (бронированный транспортер-тягач).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 11:42;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре вражеских объекта – танк, грузовые автомобили и бронетранспортер – поразила рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов в Луганской области.".