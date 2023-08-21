У врага минус 4 единицы техники: работа харьковских воинов (видео)
Четыре вражеских объекта – танк, грузовые автомобили и бронетранспортер – поразила рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов в Луганской области.
Об этом сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко. По его словам, защитники попали в:
— танк Т-80, вооруженный пушкой 125мм. Стоимость – $4 млн,
— ВАТ (грузовой автомобиль), 2 единицы,
— МТ-ЛБ (бронированный транспортер-тягач).
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 11:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре вражеских объекта – танк, грузовые автомобили и бронетранспортер – поразила рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов в Луганской области.".