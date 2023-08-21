У ворога мінус 4 одиниці техніки: робота харківських воїнів (відео)

Чотири ворожі об’єкти – танк, вантажні автівки та бронетранспортер – уразила рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів у Луганській області.

Про це повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко. За його словами, захисники влучили в:

– танк Т-80, озброєний гарматою 125мм. Вартість – $4 млн,

– ВАТ (вантажний автомобіль), 2 одиниці,

– МТ-ЛБ (броньований транспортер-тягач).