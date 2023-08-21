У ворога мінус 4 одиниці техніки: робота харківських воїнів (відео)
Чотири ворожі об’єкти – танк, вантажні автівки та бронетранспортер – уразила рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів у Луганській області.
Про це повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко. За його словами, захисники влучили в:
– танк Т-80, озброєний гарматою 125мм. Вартість – $4 млн,
– ВАТ (вантажний автомобіль), 2 одиниці,
– МТ-ЛБ (броньований транспортер-тягач).
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 11:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири ворожі об’єкти – танк, вантажні автівки та бронетранспортер – уразила рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів у Луганській області.".