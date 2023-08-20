На Харківському напрямку українські воїни знищили купу росіян (відео)

Мінометний розрахунок «Сталевого Кордону» накрив позиції окупантів на Харківському напрямку, повідомили у Держприкордонслужбі.

Росіяни намагалися уникнути небезпеки, але дрон спостерігав за їх переміщенням, а артилеристи завдали удару по окупантам.

Із прослуховування переговорів стало відомо, що ворог утратив до 10 бійців. Щоправда, невідомо, пораненими чи загиблими, заявив речник бригади Іван Шевцов.