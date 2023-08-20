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На Харківському напрямку українські воїни знищили купу росіян (відео)

Події 19:55   20.08.2023
Оксана Якушко
На Харківському напрямку українські воїни знищили купу росіян (відео) Фото: фейсбук 92 ОМБр

Мінометний розрахунок «Сталевого Кордону» накрив позиції окупантів на Харківському напрямку, повідомили у Держприкордонслужбі.

Росіяни намагалися уникнути небезпеки, але дрон спостерігав за їх переміщенням, а артилеристи завдали удару по окупантам.

Із прослуховування переговорів стало відомо, що ворог утратив до 10 бійців. Щоправда, невідомо, пораненими чи загиблими, заявив речник бригади Іван Шевцов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 19:55;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мінометний розрахунок «Сталевого Кордону» накрив позиції окупантів на Харківському напрямку, повідомили у Держприкордонслужбі.".