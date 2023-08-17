Бійці 92-ої бригади підбили найсучасніший танк росіян Т-90 «Прорив» на Донбасі
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛІС» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка вразила ворожий танк Т-90 «Прорив»
У степах Донбасу бійці 92-ої полювали на найсучасніший російський танк Т-90 «Прорив». Цією модифікацією танка росіяни дуже пишаються і вважають її найкращою.
«FPV-дрон вартістю $500 пошкодив танк вартістю $4.5 млн! Але ми наполегливі: сьогодні пошкодили, а завтра – знищимо», – пообіцяли українські військові.
Підтримайте збір бійців на 50 FPV-дронів, які шкодять противнику на мільйони:
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/9Tmtu5ghik
💳Номер картки банки
5375 4112 0772 8440
Читайте також: Захисники Харківщини придбали два дрони і збирають гроші ще на 98 БПЛА
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Бійці 92-ої бригади підбили найсучасніший танк росіян Т-90 «Прорив» на Донбасі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 18:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛІС» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка вразила ворожий танк Т-90 «Прорив»".