Бійці 92-ої бригади підбили найсучасніший танк росіян Т-90 «Прорив» на Донбасі

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛІС» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка вразила ворожий танк Т-90 «Прорив»

У степах Донбасу бійці 92-ої полювали на найсучасніший російський танк Т-90 «Прорив». Цією модифікацією танка росіяни дуже пишаються і вважають її найкращою.

«FPV-дрон вартістю $500 пошкодив танк вартістю $4.5 млн! Але ми наполегливі: сьогодні пошкодили, а завтра – знищимо», – пообіцяли українські військові.

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