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Бійці 92-ої бригади підбили найсучасніший танк росіян Т-90 «Прорив» на Донбасі

Події 18:51   17.08.2023
Оксана Якушко
Бійці 92-ої бригади підбили найсучасніший танк росіян Т-90 «Прорив» на Донбасі

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛІС» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка вразила ворожий танк Т-90 «Прорив»

У степах Донбасу бійці 92-ої полювали на найсучасніший російський танк Т-90 «Прорив». Цією модифікацією танка росіяни дуже пишаються і вважають її найкращою.

«FPV-дрон вартістю $500 пошкодив танк вартістю $4.5 млн! Але ми наполегливі: сьогодні пошкодили, а завтра – знищимо», – пообіцяли українські військові.

Підтримайте збір бійців на 50 FPV-дронів, які шкодять противнику на мільйони:

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Автор: Оксана Якушко
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Бійці 92-ої бригади підбили найсучасніший танк росіян Т-90 «Прорив» на Донбасі
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 18:51;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛІС» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка вразила ворожий танк Т-90 «Прорив»".