Захисники Харківщини придбали два дрони і збирають гроші ще на 98 БПЛА

Військові, які захищають Харківщину, дякують усім небайдужим, і продовжують збирання на нові БПЛА.

«Друзі!

Хочемо подякувати всім, хто долучився до нашого збору на FPV дрони-камікадзе для підрозділу розвідки!

Завдяки вам ми змогли зібрати 31814 грн і вже придбали 2 пташки та бездротовий ретранслятор для відео!

57 000 грн усього було витрачено.

30 000 грн із рахунку фонду Магічні Птахи.

27 000 грн додали самі хлопці.

Але це всього 2 дрони з необхідних 100!

FPV пташки бережуть життя нашим бійцям тому, що дозволяють їм наносити враження ворогу з більшої безпеки, бо це керований снаряд.

Всі втомилися, але війна продовжується, армія не впорається без вас!

Лише разом ми зможемо перемогти!

Кожна гривня працює на спільну справу!

Збір триває!»

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