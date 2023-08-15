Захисники Харківщини придбали два дрони і збирають гроші ще на 98 БПЛА
Військові, які захищають Харківщину, дякують усім небайдужим, і продовжують збирання на нові БПЛА.
«Друзі!
Хочемо подякувати всім, хто долучився до нашого збору на FPV дрони-камікадзе для підрозділу розвідки!
Завдяки вам ми змогли зібрати 31814 грн і вже придбали 2 пташки та бездротовий ретранслятор для відео!
57 000 грн усього було витрачено.
30 000 грн із рахунку фонду Магічні Птахи.
27 000 грн додали самі хлопці.
Але це всього 2 дрони з необхідних 100!
FPV пташки бережуть життя нашим бійцям тому, що дозволяють їм наносити враження ворогу з більшої безпеки, бо це керований снаряд.
Всі втомилися, але війна продовжується, армія не впорається без вас!
Лише разом ми зможемо перемогти!
Кожна гривня працює на спільну справу!
Збір триває!»
р/р UA333515330000026008035910012
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 18:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові, які захищають Харківщину, дякують усім небайдужим, і продовжують збирання на нові БПЛА.".