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Захисники Харківщини придбали два дрони і збирають гроші ще на 98 БПЛА

Суспільство 18:38   15.08.2023
Оксана Якушко
Захисники Харківщини придбали два дрони і збирають гроші ще на 98 БПЛА

Військові, які захищають Харківщину, дякують усім небайдужим, і продовжують збирання на нові БПЛА.

«Друзі!

 

Хочемо подякувати всім, хто долучився до нашого збору на FPV дрони-камікадзе для підрозділу розвідки!

 

Завдяки вам ми змогли зібрати 31814 грн і вже придбали 2 пташки та бездротовий ретранслятор для відео!

 

57 000 грн усього було витрачено.

30 000 грн із рахунку фонду Магічні Птахи.

27 000 грн додали самі хлопці.

 

Але це всього 2 дрони з необхідних 100!

 

FPV пташки бережуть життя нашим бійцям тому, що дозволяють їм наносити враження ворогу з більшої безпеки, бо це керований снаряд.

Всі втомилися, але війна продовжується, армія не впорається без вас!

Лише разом ми зможемо перемогти!

Кожна гривня працює на спільну справу!

Збір триває!»

 

р/р UA333515330000026008035910012

 

https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22%3A%222315bd44-d3da-43ef-b1e1-e64a7a5fd7c4%22%7D?fbclid=IwAR0VA4HCGRs00oi-qxMXjjfRC4mVBlfQtneSRBSx87tqEtWkWX_T5kc_fvU

 

Читайте також: Бригада, що захищає Харківщину, збирає кошти на дрони-камікадзе

Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові, які захищають Харківщину, дякують усім небайдужим, і продовжують збирання на нові БПЛА.".