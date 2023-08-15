Защитники Харьковщины купили два дрона и собирают деньги еще на 98 БПЛА

Военные, защищающие Харьковщину, благодарят всех неравнодушных, и продолжают сбор на новые БПЛА.

«Друзья!

Хотим поблагодарить всех, кто присоединился к нашему сбору на FPV дроны-камикадзе для подразделения разведки!

Благодаря вам мы смогли собрать 31814 грн и уже купили 2 птички и беспроводной ретранслятор для видео!

57 000 грн всего было израсходовано.

30 000 грн со счета фонда Магические Птицы.

27 000 грн добавили сами ребята.

Но это всего 2 дрона из необходимых 100!

FPV птицы берегут жизнь нашим бойцам потому, что позволяют им наносить удар по врагу с безопасного расстояния, потому что это управляемый снаряд.

Все устали, но война продолжается, армия не справится без вас!

Только вместе мы сможем победить!

Каждая гривна работает на общее дело!

Сбор продолжается!»

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