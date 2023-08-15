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Защитники Харьковщины купили два дрона и собирают деньги еще на 98 БПЛА

Общество 18:38   15.08.2023
Оксана Якушко
Защитники Харьковщины купили два дрона и собирают деньги еще на 98 БПЛА

Военные, защищающие Харьковщину, благодарят всех неравнодушных, и продолжают сбор на новые БПЛА.

«Друзья!

Хотим поблагодарить всех, кто присоединился к нашему сбору на FPV дроны-камикадзе для подразделения разведки!

Благодаря вам мы смогли собрать 31814 грн и уже купили 2 птички и беспроводной ретранслятор для видео!

57 000 грн всего было израсходовано.
30 000 грн со счета фонда Магические Птицы.
27 000 грн добавили сами ребята.

Но это всего 2 дрона из необходимых 100!

FPV птицы берегут жизнь нашим бойцам потому, что позволяют им наносить удар по врагу с безопасного расстояния, потому что это управляемый снаряд.
Все устали, но война продолжается, армия не справится без вас!
Только вместе мы сможем победить!
Каждая гривна работает на общее дело!
Сбор продолжается!»

р/с UA333515330000026008035910012

https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22%3A%222315bd44-d3da-43ef-b1e1-e64a7a5fd7c4%22%7D?fbclid=IwAR0VA4HCGRs00oiqt WX_T5kc_fvU

 

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 18:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные, защищающие Харьковщину, благодарят всех неравнодушных, и продолжают сбор на новые БПЛА.".