Защитники Харьковщины купили два дрона и собирают деньги еще на 98 БПЛА
Военные, защищающие Харьковщину, благодарят всех неравнодушных, и продолжают сбор на новые БПЛА.
«Друзья!
Хотим поблагодарить всех, кто присоединился к нашему сбору на FPV дроны-камикадзе для подразделения разведки!
Благодаря вам мы смогли собрать 31814 грн и уже купили 2 птички и беспроводной ретранслятор для видео!
57 000 грн всего было израсходовано.
30 000 грн со счета фонда Магические Птицы.
27 000 грн добавили сами ребята.
Но это всего 2 дрона из необходимых 100!
FPV птицы берегут жизнь нашим бойцам потому, что позволяют им наносить удар по врагу с безопасного расстояния, потому что это управляемый снаряд.
Все устали, но война продолжается, армия не справится без вас!
Только вместе мы сможем победить!
Каждая гривна работает на общее дело!
Сбор продолжается!»
р/с UA333515330000026008035910012
https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22%3A%222315bd44-d3da-43ef-b1e1-e64a7a5fd7c4%22%7D?fbclid=IwAR0VA4HCGRs00oiqt WX_T5kc_fvU
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 18:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные, защищающие Харьковщину, благодарят всех неравнодушных, и продолжают сбор на новые БПЛА.".