Бригада, защищающая Харьковщину, собирает средства на дроны-камикадзе
Военные бригады, защищающей Харьковщину, открыли сбор на 100 FPV дронов-камикадзе для подразделения разведки.
«Контрнаступление началось и дается очень большой ценой. Ценой жизни гражданских и военных. Дроны-камикадзе наносят впечатление врагу, его техническим средствам и военным объектам. Хранят жизнь нашим бойцам, так как позволяют им наносить удары по врагу в большей безопасности, потому что это управляемый снаряд. Нам очень нужна ваша помощь, потому что только вместе мы сможем выстоять! Для эффективной работы подразделения нужно 100 птиц, каждая из которых стоит примерно 22 000 гривен! Общая сумма 2 200 000!», — говорится в официальном обращении.
Реквизиты:
р/с UA333515330000026008035910012
https://www.ipay.ua/ru/constructor/ntihf3p6
https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22%3A%222315bd44-d3da-43ef-b1e1-e64a7a5fd7c4%22%7D?fbclid=IwAR0VA4HCGRs00oiqt WX_T5kc_fvU
Читайте также: Саперы, разминирующие юг для наступления ВСУ, стали мишенью №1 для россиян
Новости по теме:
Вы читали новость: «Бригада, защищающая Харьковщину, собирает средства на дроны-камикадзе»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 15:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные бригады, защищающей Харьковщину, открыли сбор на 100 FPV дронов-камикадзе для подразделения разведки.".