Бригада, защищающая Харьковщину, собирает средства на дроны-камикадзе

Военные бригады, защищающей Харьковщину, открыли сбор на 100 FPV дронов-камикадзе для подразделения разведки.

«Контрнаступление началось и дается очень большой ценой. Ценой жизни гражданских и военных. Дроны-камикадзе наносят впечатление врагу, его техническим средствам и военным объектам. Хранят жизнь нашим бойцам, так как позволяют им наносить удары по врагу в большей безопасности, потому что это управляемый снаряд. Нам очень нужна ваша помощь, потому что только вместе мы сможем выстоять! Для эффективной работы подразделения нужно 100 птиц, каждая из которых стоит примерно 22 000 гривен! Общая сумма 2 200 000!», — говорится в официальном обращении.

Реквизиты:

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