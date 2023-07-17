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Бригада, яка боронить Харківщину, збирає кошти на дрони-камікадзе

Суспільство 15:57   17.07.2023
Оксана Якушко
Бригада, яка боронить Харківщину, збирає кошти на дрони-камікадзе

Військові бригади, що захищає Харківщину, відкрили збір на 100 FPV дронів-камікадзе для підрозділу розвідки.

«Контрнаступ почався та дається дуже великою ціною. Ціною життя цивільних та військових. Дрони-камікадзе наносять враження ворогу, його технічним засобам та військовим об’єктам. Бережуть життя нашим бійцям, так як дозволяють їм наносити враження ворогу з більшої безпеки, бо це керований снаряд. Нам дуже потрібна ваша допомога тому, що тільки разом ми зможемо вистояти! Для ефективної роботи підрозділу потрібно 100 пташок, кожна з яких коштує приблизно 22 000 гривень! Загальна сума 2 200 000!» – йдеться в офіційному повідомленні.

Реквізити:

р/р UA333515330000026008035910012

 

https://www.ipay.ua/ua/constructor/ntihf3p6

 

https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22%3A%222315bd44-d3da-43ef-b1e1-e64a7a5fd7c4%22%7D?fbclid=IwAR0VA4HCGRs00oi-qxMXjjfRC4mVBlfQtneSRBSx87tqEtWkWX_T5kc_fvU

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 15:57;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові бригади, що захищає Харківщину, відкрили збір на 100 FPV дронів-камікадзе для підрозділу розвідки.".