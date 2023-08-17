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Бойцы 92-й бригады подбили новейший российский танк Т-90 «Прорыв» на Донбассе

Происшествия 18:51   17.08.2023
Оксана Якушко
Бойцы 92-й бригады подбили новейший российский танк Т-90 «Прорыв» на Донбассе

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «АХИЛЛЕС» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила вражеский танк Т-90 «Прорыв».

В степях Донбасса бойцы 92-й поохотились на самый современный российский танк Т-90 «Прорыв». Этой модификацией танка россияне очень гордятся и считают ее лучшей.

«FPV-дрон стоимостью $500 повредил танк стоимостью в $4.5 млн! Но мы упорны: сегодня повредили, а завтра – уничтожим», — пообещали украинские военные.

Поддержите сбор бойцов на 50 FPV-дронов, которые наносят вред противнику на миллионы:

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 18:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «АХИЛЛЕС» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила вражеский танк Т-90 «Прорыв».".