Бойцы 92-й бригады подбили новейший российский танк Т-90 «Прорыв» на Донбассе

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «АХИЛЛЕС» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила вражеский танк Т-90 «Прорыв».

В степях Донбасса бойцы 92-й поохотились на самый современный российский танк Т-90 «Прорыв». Этой модификацией танка россияне очень гордятся и считают ее лучшей.

«FPV-дрон стоимостью $500 повредил танк стоимостью в $4.5 млн! Но мы упорны: сегодня повредили, а завтра – уничтожим», — пообещали украинские военные.

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