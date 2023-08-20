На Харьковском направлении украинские воины уничтожили кучу россиян (видео)

Минометный расчет «Сталевого Кордону» накрыл позиции оккупантов на Харьковском направлении, сообщили в Госпогранслужбе.

Россияне пытались уйти от опасности, но дрон наблюдал за их перемещением, а артиллеристы нанесли удар по оккупантам.

Из прослушки переговоров стало известно, что враг потерял до 10 бойцов. Правда, неизвестно, ранеными или погибшими, заявил спикер бригады Иван Шевцов.