На Харьковском направлении украинские воины уничтожили кучу россиян (видео)
Фото: Facebook 92 ОМБр
Минометный расчет «Сталевого Кордону» накрыл позиции оккупантов на Харьковском направлении, сообщили в Госпогранслужбе.
Россияне пытались уйти от опасности, но дрон наблюдал за их перемещением, а артиллеристы нанесли удар по оккупантам.
Из прослушки переговоров стало известно, что враг потерял до 10 бойцов. Правда, неизвестно, ранеными или погибшими, заявил спикер бригады Иван Шевцов.
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2023 в 19:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минометный расчет «Сталевого Кордону» накрыл позиции оккупантов на Харьковском направлении, сообщили в Госпогранслужбе.".