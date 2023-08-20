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На Харьковском направлении украинские воины уничтожили кучу россиян (видео)

Происшествия 19:55   20.08.2023
Оксана Якушко
На Харьковском направлении украинские воины уничтожили кучу россиян (видео) Фото: Facebook 92 ОМБр

Минометный расчет «Сталевого Кордону» накрыл позиции оккупантов на Харьковском направлении, сообщили в Госпогранслужбе.

Россияне пытались уйти от опасности, но дрон наблюдал за их перемещением, а артиллеристы нанесли удар по оккупантам.

Из прослушки переговоров стало известно, что враг потерял до 10 бойцов. Правда, неизвестно, ранеными или погибшими, заявил спикер бригады Иван Шевцов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 августа 2023 в 19:55;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минометный расчет «Сталевого Кордону» накрыл позиции оккупантов на Харьковском направлении, сообщили в Госпогранслужбе.".