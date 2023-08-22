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Ворожу БМП за 3 млн доларів підбили дроном харківські воїни (відео)

Суспільство 14:28   22.08.2023
Вікторія Яковенко
Ворожу БМП за 3 млн доларів підбили дроном харківські воїни (відео)

На Донеччині рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка FPV-дроном пошкодила російську БМП разом з екіпажем.

Про це повідомив командир роти Юрій Федоренко.

«БМП-3 був озброєний 100мм ПТУРом з 5 особами екіпажу. Вартість – 3 млн доларів», – написав Федоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 14:28;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Донеччині рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка FPV-дроном пошкодила російську БМП разом з екіпажем.".