Ворожу БМП за 3 млн доларів підбили дроном харківські воїни (відео)
На Донеччині рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка FPV-дроном пошкодила російську БМП разом з екіпажем.
Про це повідомив командир роти Юрій Федоренко.
«БМП-3 був озброєний 100мм ПТУРом з 5 особами екіпажу. Вартість – 3 млн доларів», – написав Федоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 14:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Донеччині рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка FPV-дроном пошкодила російську БМП разом з екіпажем.".