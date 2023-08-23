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Харківська 92 ОМБр знищила російські “Тюльпан” та “Акацію” (відео)

Події 09:28   23.08.2023
Оксана Горун
Харківська 92 ОМБр знищила російські “Тюльпан” та “Акацію” (відео)

Ексклюзивні кадри знищення ворожої техніки в Бахмуті опублікував командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОМБр Юрій Федоренко.

Учора рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «Ахіллес” 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка знищила дві ворожі САУ, які окупанти намагалися сховати у міській забудові. САУ 2С4 “Тюльпан” із найбільшим калібром сучасної артилерії – 240 мм. Дальність ураження – до 20 км. САУ 2С3 “Акація”, озброєна гарматою 152 мм. Дальність ураження – до 20 км. Вартість близько $ 1 млн“, – повідомив Федоренко.

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Федоренко наголосив, що дві цінні самохідні артилерійські установки знищені FPV-дронами вартістю $500.

Зробити внесок у боротьбу з окупантами можуть усі охочі. Профінансувати придбання дронів для роти “Ахіллес” можна так:

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 09:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ексклюзивні кадри знищення ворожої техніки в Бахмуті опублікував командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОМБр Юрій Федоренко".