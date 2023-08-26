Харківські воїни знищили техніки РФ на 2 млн доларів (відео)

На Донеччині рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка дронами з нічною оптикою вразили 3 одиниці російської техніки на близько 2 мільйони доларів.

Про це повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко. Внаслідок операції пошкоджений БТР-80, знищені БМП-2 та броньована ремонтно-евакуаційна машина.