Харківські воїни знищили техніки РФ на 2 млн доларів (відео)
На Донеччині рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка дронами з нічною оптикою вразили 3 одиниці російської техніки на близько 2 мільйони доларів.
Про це повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко. Внаслідок операції пошкоджений БТР-80, знищені БМП-2 та броньована ремонтно-евакуаційна машина.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 21:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Донеччині рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка дронами з нічною оптикою вразили 3 одиниці російської техніки на близько 2 мільйони доларів.".