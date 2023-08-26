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Харківські воїни знищили техніки РФ на 2 млн доларів (відео)

Події 21:53   26.08.2023
Вікторія Яковенко
Харківські воїни знищили техніки РФ на 2 млн доларів (відео)

На Донеччині рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка дронами з нічною оптикою вразили 3 одиниці російської техніки на близько 2 мільйони доларів.

Про це повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко. Внаслідок операції пошкоджений БТР-80, знищені БМП-2 та броньована ремонтно-евакуаційна машина.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 21:53;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Донеччині рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка дронами з нічною оптикою вразили 3 одиниці російської техніки на близько 2 мільйони доларів.".