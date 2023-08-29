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Российскую технику на $6.2 млн уничтожили бойцы 92-й бригады на Харьковщине

Происшествия 17:46   29.08.2023
Оксана Якушко
Российскую технику на $6.2 млн уничтожили бойцы 92-й бригады на Харьковщине

Российские САУ, танк Т-80 и систему РЭБ уничтожили бойцы с помощью ночных беспилотников.

Об этом сообщил в телеграмме командир роты ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

«Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко успешно применила ночные беспилотники по вражеской технике на Купянском направлении. Стоимость уничтоженной техники – $6,2 млн.
▪️САУ 2с19 (2 единицы) – уничтожено;
▪️Танк Т-80 – уничтожен;
▪️Система РЭБ – поражено;
▪️Генераторы – поражены», — сообщил Федоренко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 17:46;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские САУ, танк Т-80 и систему РЭБ уничтожили бойцы с помощью ночных беспилотников.".