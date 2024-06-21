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ЗСУ з півночі Харківщини знищують цілі РФ німецькою артилерією – BILD (відео)

Події 13:40   21.06.2024
Оксана Якушко
ЗСУ з півночі Харківщини знищують цілі РФ німецькою артилерією – BILD (відео)

Кореспондент BILD Бйорн Штрицель провів кілька днів на позиціях артилеристів ЗСУ на передовій у Харківській області поблизу кордону з РФ.

ЗСУ знищують військові цілі в Бєлгородській області німецькими самохідними артилерійськими установками (САУ) Panzerhaubitze 2000. Їхня далекобійність — до 30 км, в екіпажі п’ять осіб. Вони базуються на замаскованих лісистих місцях під покровом дерев. Як тільки з’являється наказ на новий удар, САУ виїжджає на місце, випускає кілька осколково-фугасних снарядів DM121, а потім залишає точку стрілянини, щоб її не знищили у відповідь. Українські розвіддрони фіксують, що вогонь PzH 2000 вкрай ефективний: вони точно знищують російську артилерію та підрозділи росіян, що наступають, у Бєлгородській області.

За даними BILD, ще з 2022 року деякі західні системи озброєння застосовували проти цілей у РФ. Але масово їх почали використовувати лише з кінця травня, коли Захід дозволив це через наступ РФ у Харківській області.

Артилерист ЗСУ розповів BILD, що російська артилерія «мало нас турбує», набагато небезпечніші дрони-камікадзе, наприклад, «Ланцет».

Військовий також зазначив, що всередині PzH ​​2000 дуже спекотно, оскільки немає кондиціонера. Це виснажує людей і призводить до вимкнення деяких систем. За даними BILD, у новітніх моделях PzH 2000 кондиціонер передбачений.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 13:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кореспондент BILD Бйорн Штрицель провів кілька днів на позиціях артилеристів ЗСУ на передовій у Харківській області поблизу кордону з РФ.".