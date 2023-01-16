Окупанти ховалися в будинку – харківська 92 ОМБр знищила ворога (відео)
Фото: Телеграм “Генерал Марсель”
Відео знищення російських загарбників 92 ОМБр у Сватівському районі Луганшини опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
“Ранкове привітання зі Сватівського району. Окупант намагався сховатися від караючого вогню 92 бригади на території будинків, але наші військові все бачать та дуже влучно працюють. Без шансів для ворога“, – підписав відео Мельник.
На відео російські військові заходять до захопленого у місцевих жителів приватного будинку. За кілька хвилин після цього чітко до будівлі б’є артилерія.
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Раніше розвідники 92 ОМБр – “Бешкетники Cірка” – показали, як полюють на окупантів уночі.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 09:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео знищення російських загарбників 92 ОМБр у Сватівському районі Луганшини опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник".