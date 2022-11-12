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Линия фронта в Харьковской области напоминает мясорубку — танкисты 92 ОМБр

Общество 08:01   12.11.2022
Оксана Горун
Линия фронта в Харьковской области напоминает мясорубку — танкисты 92 ОМБр Фото: карта DeepState

О боях в той части Харьковской области, которая все еще остается оккупированной, рассказали воины 92 ОМБр в репортаже «Настоящего времени».

На Харьковское направление противник стянул много бронетехники и «щедро» отправляет мобилизированных, рассказывают танкисты 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. С ними корреспонденты пообщались сразу по возвращению из боя.

«Последний период был сложный, где-то две недели: мы стреляли в среднем по 50 снарядов в день, – рассказал командир танка по имени Василий. – ​Мы прикрывали нашу пехоту, потому что там танки выезжали и били по нашим позициям. А мы старались этого не допустить. Там очень много танков, но понемногу их уничтожаем, немножко пехота, немножко артиллерия. ​Если есть возможность – ​уничтожаем, есть возможность – подавляем».

Помимо техники, для удержания фронта ВС РФ активно используют мобилизированных. Однако, как правило, те совершенно не готовы к участию в реальных боевых действиях, плохо вооружены и массово гибнут.  По словам офицера 92 ОМБр Виктора, линия фронта в Харьковской области напоминает мясорубку. Виктор отметил, что не может понять безжалостного отношения российского командования к своим солдатам: на обстреливаемые позиции завозят все новых и новых людей.

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    • «​Они не берегут людей, там даже нет разговора о том, чтобы уберечь людей, – ​считает Виктор. – ​Там нет объективной цели, чтобы их так использовать. Они, например, могут бросить их в голую посадку и там держать их столько, сколько можно».

    По словам военнослужащих ВСУ, разбивая такие российские позиции, они видят с беспилотника много погибших российских солдат. Но на их место тут же подвозят новых.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 08:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях в той части Харьковской области, которая все еще остается оккупированной, рассказали воины 92 ОМБр в репортаже «Настоящего времени»".